La Journée mondiale de la pêche célébrée ce mardi

La Journée mondiale de la pêche sera célébrée au Bénin ce mardi 21 novembre 2023. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a lancé les activités entrant dans le cadre de cette célébration ce dimanche 19 novembre 2023.

« Vulgarisation de l’appel à l’action de la pêche artisanale », c’est le thème retenu pour l’édition 2023 de la Journée mondiale de la pêche. Selon le représentant résident de l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) au Bénin, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, à travers ce thème, poursuit l’objectif de la défense des droits des communautés de pêcheurs artisans dans le cadre d’une pêche durable. Cette journée, poursuit Isais A. OBAMA OYANA, reconnaît le rôle essentiel des pêcheries pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Le secrétaire général du comité des pêches du centre ouest du Golfe de Guinée a relevé pour sa part, le rôle de la pêche artisanale dans la région Afrique de l’Ouest. « La production de la pêche artisanale surpasse largement celle de la pêche maritime industrielle. Cette pêche joue un rôle crucial dans la création d’emplois et assure la sécurité alimentaire », a informé Gaston A. DJIHINTO avant de lancer un appel pour l’abandon des techniques et méthodes qui détruisent les habitats des poissons.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la pêche, une visite des unités de fumage de poissons est prévue ce lundi 20 novembre 2023 à Sô-Zounko et à Sô-Tchanhoué.

