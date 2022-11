La Garde nationale renforce la sécurité à Karimama

Moins de crainte pour les populations de Karimama et environs en proie depuis quelques semaines à des attaques répétées de groupes armés. Des éléments de la Garde nationale sont déployés dans la localité pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le capitaine Ibrahima Malick, commandant de la première compagnie a rassuré les uns et les autres. « Un seul centimètre carré du territoire ne doit être cédé à ces barbares. Nous sommes là pour leur donner l’insomnie de jour comme de nuit (…) », a-t-il confié. L’objectif de la présence de la Garde nationale fait-il savoir, est de « prendre la position anciennement occupée par le poste de douane de Karimama autrefois vandalisé ». « Mon sous groupement tactique inter-armes est implanté ici depuis quelques semaines en vue de contrôler la zone, de ramener la quiétude au sein des populations, permettre la fluidité au sein de la commune de Karimama et assurer aussi les autres missions régaliennes », a rassuré le commandant.

Durant la période du 15 au 16 octobre 2022, la commune de Karimama a été la cible d’attaques de groupes terroristes. Le commissariat de Birni fut incendié. Les assaillants au cours de la même période ont tenté d’attaquer la mairie et le poste de douane.

Au regard de l’ampleur de la situation, les autorités ont déployé les forces de défense et de sécurité, dont les éléments de la Garde nationale.

