La GIZ accompagne les entreprises du secteur des énergies solaires

Le projet Grüne Bürgerenergie (GBE) de la GIZ a organisé dans l’après-midi de ce jeudi 14 avril 2022, la première édition de la compétition de pitch. 07 entreprises ont présenté leurs différents projets/entreprises devant un jury composé de 05 membres, en présences des responsables de structures étatiques, de banques, et autres institutions financières.



La GIZ très engagée à accompagner les entreprises du secteur des énergies solaires au Bénin. A travers le projet GBE, elle a organisé la première édition de compétition de pitch ce jeudi à Cotonou.

Le représentant du chargé de projet, Narcisse Kindohoundé dans son mot de bienvenue, a réitéré l’engagement de la coopération allemande à accompagner le développement des entreprises du secteur des énergies renouvelables. La compétition de pitch selon lui, vise à soutenir le développement des énergies renouvelables décentralisées dans les zones rurales. Elle implique les entreprises locales et les investisseurs.

Au-delà des prix à gagner, l’adjoint au chargé de projet a invité les promoteurs présents à cette première édition de pitch, à saisir l’opportunité pour nouer des partenariats d’affaires avec les institutions financières, en vue du financement de leurs projets. Narcisse Kindohoundé s’est dit persuadé que l’évènement servira de tremplin pour des échanges approfondis entre les entreprises solaires et institutions financières.

Pour Luca Mango, assistant technique secteur privé, la genèse de cette action de la GIZ se justifie par les difficultés remarquées dans le secteur des énergies renouvelables par rapport aux entreprises solaires au Bénin. A l’en croire, il y a une asymétrie d’informations tant du côté de la demande que de l’offre de financement. De nombreuses entreprises qui auraient souhaité avoir accès aux financements n’ont ni les compétences ni les connaissances financières nécessaires à cette fin, a-t-il fait savoir. D’où l’initiative de la GIZ pour jouer un rôle d’intermédiation.

Par rapport à ces difficultés, la GIZ à travers le GBE a identifié quelques solutions. Luca Mango a cité entre autres, l’accompagnement des entreprises pour essayer d’en améliorer la structure ; l’idée de projet ; le plan d’affaires et la plan marketing ; faciliter la mise en relation avec les institutions financières susceptibles d’être intéressés par le financement des projets ; et maximiser la communication autour de projets à fort potentiel.

Selon l’assistant technique secteur privé, les objectifs de la GIZ en tant que fondation, est d’atteindre 10 promoteurs de projets qui profitent des services de développement d’entreprises, notamment par des cabinets qui puissent fournir le coaching, les études, les conseils et la formation. A cet effet, la GIZ à travers le GBE envisage prendre en charge 07 projets pour un montant total de 01 million d’euro. Pour atteindre de ces objectifs, elle a identifié deux façons d’accompagnements : l’accompagnement par le développement de projets de petites tailles (250.000 euros), et la mise en relation de projet plus grand, destiné à d’autres types d’accompagnements.

Pour cette première édition de pitch, HBC Services ; BAHAAU Technologies Consulting ; SOCONEME SARL ; MedA Conseils ; SG Consulting ; BRCE ; et Précis Services sont les 07 entreprises qui ont planché. Au terme des différentes présentations, Précis Services de Ulrich Zantangni a remporté le premier prix. Elle est suivie de BAHAAU Technologies Consulting de Michel Batonon, et de BRCE de Sidi Amine Mouhamed, respectivement 2ème et 3ème.

La seconde édition de compétition de pitch est annoncée pour le mois de juillet 2022.

F. A. A.

15 avril 2022 par