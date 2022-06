La GDIZ recrute pour divers postes

Des opportunités d’emploi à la Zone industriel de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin) recrute pour 06 différents postes. L’annonce a été faite à travers une publication sur la page Facebook de la société.



Un stagiaire en santé, sécurité et environnement (SSE), un coordinateur du système de contrôle interne, un ingénieur électrique junior, un assistant achats et contrats, un coordinateur des données, et un assistant achats et magasins. Ce sont les postes à pouvoir à la SIPI-Bénin.

Les personnes intéressées par cet appel à candidature sont invitées à fournir la version anglaise ou française de leur CV à l’adresse hr.benin@arisenet.com, et de veiller à mettre l’intitulé du poste à pouvoir dans l’objet du mail.

La clôture des dépôts de candidature est prévue pour le 23 juin 2022.

Les candidatures féminines, selon l’appel à candidature, sont fortement encouragées.

La SIPI est la structure en charge de la mise en œuvre de la GDIZ.

F. A. A.

17 juin 2022 par ,