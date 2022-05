Les Evêques appellent à l’application accélérée des mesures d’atténuation

La difficile situation que traversent les populations à cause de la cherté de la vie n’a pas laissé indifférents les évêques du Bénin. Réunis en troisième session plénière de l’année pastorale 2021-2022 les 17, 18 et 19 mai 2022 au Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a fait des recommandations aux autorités du pays tout en saluant les initiatives en cours dans ce sens.

Les Evêques du Bénin renouvellent leur « compassion à l’endroit du peuple béninois, en particulier aux couches défavorisées de la société qui continuent de ployer sous le poids de la misère et du manque strict minimum pour subvenir à leurs besoins fondamentaux », souligne la déclaration de la CEB. La Conférence Episcopale du Bénin n’a pas manqué de remercier les autorités politico-administratives pour les diverses initiatives prises pour permettre aux populations de faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Les Evêques « encouragent à accélérer la mise en application des décisions prises, afin que les fruits portent la promesse des fleurs ».

Selon le communiqué sanctionnant les travaux de leur troisième session plénière de l’année pastorale 2021-2022 tenue les 17, 18 et 19 mai 2022 au Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah, « d’autres dispositions sociales complémentaires » doivent être prises « pour alléger la souffrance de la population ».

