La BEI appuie le Bénin pour accélérer le rythme des investissements privés

D’ici à la fin de l’année, le Bénin va renforcer sa participation actuelle à l’Agence africaine d’assurance commerciale (ACA) grâce à un accord d’un montant de 60 millions d’EUR de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). L’accord permet également au Burkina Faso, au Tchad et au Sénégal de devenir membres à part entière de l’ACA.

La Banque Européenne d’Investissement accorde un financement de 60 Millions d’EUR pour débloquer l’adhésion à l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique de trois pays.

Le Burkina Faso, le Sénégal et le Tchad vont rejoindre les 18 pays membres africains de l’ACA, où « les investissements, la création d’emplois et l’accès au financement sont en hausse » notamment au Bénin.

Il s’agit d’une initiative qui vise à mobiliser environ 1 milliard d’EUR d’investissements du secteur privé dans les États d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

« En adhérant à l’ACA, ces pays seront à même d’accélérer le rythme des investissements essentiels et de faire davantage face à la pandémie du coronavirus », a déclaré Toavina Ramamonjiarisoa, Directrice Générale par intérim de l’ACA lors de la cérémonie de signature virtuelle.

Quant au Bénin, membre depuis 2012, il « bénéficiera davantage des produits de l’ACA grâce au renforcement de son capital ».

« La Banque européenne d’investissement est ravie de permettre au Burkina Faso, au Sénégal et au Tchad de devenir des membres à part entière de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique, et au Bénin de renforcer sa participation à celle-ci », a notifié le Vice-Président de la BEI.

À en croire Ambroise Fayolle, une meilleure assurance créera des emplois et aidera les entreprises et les entrepreneurs à mieux surmonter les difficultés causées par la Covid-19.

Membre de l’ACA, le Bénin est une destination de premier choix pour les investisseurs. L’adhésion à l’ACA a permis aux pays « de réduire leur niveau d’endettement et d’offrir aux investisseurs et aux financiers internationaux la garantie que les transactions souveraines et autres investissements sont couverts par un fournisseur de garanties d’assurance très bien noté et fiable ».

Encadré

À propos de l’ACA

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) (www.ATI-ACA.org) a pour mission de réduire les risques sur le continent en fournissant une assurance contre les risques politiques, une assurance-crédit et une assurance-caution visant à atténuer les risques liés aux échanges commerciaux et aux investissements dans les affaires en Afrique. Depuis sa création en 2001, l’ACA a appuyé 62 milliards USD d’investissements et d’échanges commerciaux à travers l’Afrique.

Elle a par ailleurs conservé, pendant plus d’une décennie, un score de crédit « A » selon S&P, et a obtenu un score « A3 » selon Moody’s en 2019.

A.A.A

30 octobre 2020 par