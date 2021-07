La Cour Constitutionnelle rend hommage à l’ex-pésidente Pognon

La présidente de la première mandature de la Cour constitutionnelle Mme Elisabeth Pognon a été honorée mercredi 07 juillet 2021 par la 6ème mandature présidée par le Professeur Jospeh Djogbénou. La cérémonie d’hommage a eu lieu en présence des anciens membres des précédentes mandatures, cadres, amis et acteurs de la justice. Elle coïncide avec la date d’anniversaire de naissance de Mme Elisabeth Pognon.

La Cour constitutionnelle a célébré Mme Elisabeth Pognon, Première Présidente de la Cour constitutionnelle (1993-1998) à travers un ouvrage intitulé « Les Fondations de la Justice constitutionnelle au Bénin ». L’ouvrage de 526 pages a été remis à Mme Pognon par le président Joseph Djogbénou.

Selon le Secrétaire général de la Cour constitutionnelle Gilles Badet l’ouvrage contient deux grandes parties. La première partie doctrinale est « un rassemblement de documents devenus rares et qu’il a semblé utile de retrouver et d’immortaliser ». Elle est bâtie sur le cheminement classique du fonctionnement de la Cour. La deuxième partie jurisprudentielle est « le fruit du commentaire des décisions les plus frappantes de la première mandature ».

Pour Joseph Djogbénou, « la nouvelle génération doit s’inspirer de la conduite et de l’action, de l’exemple de travail, d’humilité et de sagesse de la première Présidente de la Cour constitutionnelle ». Il a souligné les qualités de Mme Pognon et sa capacité à fédérer les membres de la Cour.

« Nous avons eu le courage de poser des actes, et il faut que cela se poursuive et en bien. C’est heureux que cet hommage se fasse de notre vivant », a déclaré Mme Elisabeth Pognon. Elle n’a manqué de remercier M. Joseph Djogbénou et les autres conseillers pour cet hommage.

La 6ème mandature vient ainsi de lancer une série d’hommages à chaque période de la présidence de la Cour constitutionnelle (première mandature à la cinquième).

