L’exercice ‘’African Lion 2022’’ lancé ce lundi

La 18ème édition de l’exercice ‘’African Lion 2022’’ a été lancée ce lundi 20 juin 2022. Ces exercices militaires qui regroupent les Forces armées royales du Royaume du Maroc (Fla AR), et celles américaines vont se dérouler du 20 au 30 juin prochain.



Démarrage ce lundi de la 18ème édition de l’exercice ‘’African Lion 2022’’. Organisé par les Forces armées royales du Maroc, cette édition regroupe les délégations de 13 pays alliés, ainsi que des observateurs militaires d’une trentaine de pays africains et d’autres continents.

Les manœuvres de cette répétition militaire se dérouleront du 20 au 30 juin 2022 dans les régions de Kenitra, au nord du Maroc, et d’Agadir, Tantan, Taroudant et Mahbès, plus au sud du Maroc, comme l’a indiqué l’Etat-major général des Forces armées royales marocaines (FAR).

Environ 7 500 soldats du Maroc, des États-Unis et de divers pays partenaires participeront à ces manœuvres militaires, qui se dérouleront également dans d’autres scénarios tels que la Tunisie, le Sénégal et le Ghana.

