L’industrie de défense au cœur d’un entretien entre Agbénonci et Çavuşoğlu

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonci a rencontré son homologue turc à l’occasion d’une visite en Turquie. Le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment les relations économiques et commerciales, et les possibilités d’une coopération en industrie de défense et de sécurité ont été évoqué lors de l’entretien.



Heureux d’accueillir le ministre @AAgbenonciMAEC du Bénin, pays ami, à Ankara.



Nous avons traité des mesures pour avancer nos relations économiques et commerciales.



Nous avons évalué les possibilités de coopération en particulier en industrie de défense et sécurité. 🇹🇷🇧🇯 pic.twitter.com/pGAgAIi6kY — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

A travers une publication sur son compte tweet, le ministre turc des Affaires étrangères a informé d’un entretien avec le chef de la diplomatie béninoise. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités.

« Nous avons traité des mesures pour avancer nos relations économiques et commerciales. Nous avons évalué les possibilités de coopération en particulier en industrie de défense et sécurité », a écrit Mevlüt Çavuşoğlu.

Le Bénin fait face depuis quelques mois à des attaques terroristes. La coopération en industrie de défense et de sécurité pourrait aider à contrer le mal et repousser la menace terroriste.

