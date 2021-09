Des citoyens apprécient l’impact de la rencontre Yayi-Talon

Les échanges entre Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin et son successeur Patrice Talon, mercredi 22 septembre 2021, au Palais de la Marina, ont été appréciés par les Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou.

« Boni Yayi est allé voir son successeur Patrice Talon au Palais de la Marina. Je crois que c’est une bonne démarche. Ce pas qu’il a fait est à louer et c’est salutaire », a confié Léopold Solévo, revendeur, au sujet de la rencontre tenue mercredi 22 septembre 2021 entre les présidents Patrice Talon et Boni Yayi.

Pour Noël Capo Chichi, étudiant en deuxième année à l’Université d’Abomey-Calavi, « la rencontre entre Yayi et Talon a donné de la joie aux Béninois car c’est pour la paix. C’est la réconciliation entre les deux anciens amis divisés par la politique (…). La rencontre entre les deux chefs d’Etat sonne comme une leçon pour ceux qui prennent partie dans des contradictions politiques. Les voitures, les maisons qui ont été brûlées et les personnes qui sont mortes dans les violences de 2019 ne pourront plus jamais être retrouvés. Voilà que les deux chefs d’Etat soutenus par l’un et l’autre des camps en conflit se réconcilient », a fait remarquer Noël Capo Chichi.

« C’est vrai, il (Yayi Boni, ndlr) est allé énumérer un certain nombre de doléances au Président de la République (Patrice Talon, ndlr) et forcément, ça aura des impacts. Même si le Président ne lui accorde pas tout ce qu’il a demandé parce qu’il a demandé beaucoup de choses, ça aura à agir dans un sens positif. A son arrivée à la rencontre, Yayi Boni a dit que tous les Béninois attendaient cela et que lui-même est fier de le voir. Donc, il (Patrice Talon, ndlr) ne peut pas boycotter d’un revers de main toutes les demandes du Président. Donc forcément, d’ici à là, le président aussi est un homme de cœur, je crois qu’il va écouter son prédécesseur et les mesures qui vont suivre bientôt iront forcément dans le sens de l’apaisement du climat social », a ajouté Léopold Solévo.

M. Boréra, un expatrié résidant au Bénin trouve que « la décision revient à Talon d’accepter les demandes ».

Michel, un transporteur, quant à lui, a des doutes sur la sincérité des deux présidents. « C’est du théâtre pour moi, lorsque je vois les images. Je crois que c’est deux politiciens que se sont réconciliés et non des anciens amis. Les politiciens ne méritent pas que les populations leur fassent confiance », a-t-il fulminé.

Une analyse soutenue par Noel Capo Chichi, étudiant en deuxième année à l’université d’Abomey-Calavi. « (…) La confiance ne s’est pas encore totalement installée entre les deux hommes. Lorsque vous regardez bien les images, vous verrez que l’ancien Président a observé minutieusement le siège qui lui a été présenté avant de s’asseoir », fait-il observer.

