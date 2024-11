L’hôpital de zone de Dassa/Glazoué doté d’une maternité moderne

Le ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN a procédé, ce jeudi 28 novembre 2024, à l’inauguration de la maternité de l’hôpital de zone Dassa/Glazoué. C’était en présence des partenaires techniques et financiers, notamment la directrice de l’Agence française de développement (AFD) au Bénin, Laure WEISGERBER, et du directeur pays d’ENABEL, Olivier KRINS.

L’hôpital de zone Dassa/Glazoué dispose depuis ce jeudi 28 novembre 2024, d’une maternité moderne. C’est un joyau équipé d’une salle de consultation, d’une salle d’échographie, d’une salle d’accouchement, d’une salle de réanimation et des salles d’hospitalisation et de garde. Il a été réalisé dans le cadre du projet EQUITE 1 (Ensemble pour une Qualité des soins Inclusive et transparente, orientée vers l’Egalité genre) financé par l’Agence française de développement avec l’appui technique de l’Agence belge de développement (Enabel).

Profitant de l’occasion, le ministre de la santé a procédé au lancement officiel de la phase 2 du projet EQUITE.

D’un montant de 9,8 milliards de francs CFA, il vise à relever de nouveaux défis dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, des violences basées sur le genre et des maladies non transmissibles. Les axes prioritaires selon le gouvernement, sont relatifs au renforcement des infrastructures et des équipements des centres de santé. Il s’agira également dans le cadre de cette seconde phase, d’améliorer la gouvernance locale du système de santé et de faciliter l’accès à des soins de qualité pour les populations du département des Collines et de la commune de Tchaourou dans le département du Borgou.

F. A. A.

