He Gbadamassi élu 1er Vice-Président des Parlementaires Africains

Le Nigéria abrite depuis, mercredi 27 octobre 2021, la Conférence du Réseau des Parlementaires Africains Membres de la ComAmission Défense et Sécurité (REPAM CDS). Le Bénin représenté à cette cinquième conférence par le député Rachidi Gbadamassi a été élu au poste de Vice-Président du REPAM-CDS au cours des travaux.

« La coopération de défense et de sécurité entre l’Europe et l’Afrique : Nouveaux mécanismes, réappropriation et discussions ». C’est sous thème que se déroulent les travaux de la 5è Conférence du Réseau des Parlementaires Africains Membres de la Commission Défense et Sécurité (REPAM CDS).

Lors des travaux qui prennent fin samedi 30 octobre 2021, le député Rachidi Gbadamassi a été élu premier Vice-Président du REPAM-CDS.

A l’issue de l’élection, Rachidi Gbadamassi a remercié le président du parlement béninois Louis Vlavonou de la confiance placée en lui.

Le député a promis exercer ses fonctions en adéquation avec la vision du Chef de l’Etat Patrice Talon qui ne cesse d’œuvrer au rayonnement du Bénin dans la sous-région et dans le monde. Il s’est également engagé à œuvrer pour la préservation de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, au-delà des frontières béninoises.

Rachidi Gbadamassi est député de la 8è circonscription électorale et président de la Commission en charge des Relations Extérieures de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité à l’Assemblée nationale.

M. M.

29 octobre 2021