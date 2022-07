Boni Yayi en Guinée avec sa délégation

Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Boni Yayi n’a pas effectué le déplacement tout seul, mardi 19 juillet 2022, sur Conakry.

L’ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi a entamé sa mission de médiation en Guinée avec à ses côtés l’ex président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Holo, le vice-président du parti ‘‘Les Démocrates’’ Alassane Tigri, Rachelle Yayi, sa fille et sa Conseillère.

Désigné médiateur de la CEDEAO en Guinée à l’issue de la 61e session ordinaire des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO, Thomas Boni Yayi a pour mission de convenir avec les autorités guinéennes d’un calendrier de la Transition acceptable pour la CEDEAO au plus tard le 1er août 2022.

