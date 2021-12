Boni Yayi appelle à prier pour les dirigeants et les nations

L’ancien président de la République, Boni Yayi, était en direct sur les chaînes de la Vie profonde, vendredi 24 décembre 2021, veille de la fête de Noël. Au cours de la prière dite à l’occasion de la croisade mondiale sur la grande explosion de miracles à Lagos au Nigéria, il a invité à prier pour les dirigeants, les nations, la jeunesse, le monde.

Prier pour que Dieu se révèle aux dirigeants et aux peuples pour une bonne gouvernance, c’est l’appel que l’ancien président de la République a lancé au cours de la croisade mondiale, rapportée par plusieurs médias. Cette gouvernance selon Boni Yayi, concoure vers la paix, la stabilité et à l’éradication des fléaux sanitaires et sécuritaires que traverse le monde. […]. « Prions pour l’iniquité où que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie. Priez pour nos Nations, prions pour nos autorités, les chefs d’Etats de nos pays, notre jeunesse, prions pour nos pays », a exhorté l’ex président dans son rôle de prédicateur. Dieu, fait savoir Boni Yayi, est prêt à pardonner les péchés et guérir les pays.

Les participants à cette prière dite à l’occasion de la fête de nativité sont estimés à plusieurs centaines de mille.

F. A. A.

28 décembre 2021 par