L’employé d’une banque vole 53 millions FCFA du compte des clients

L’employé d’une banque qui opère au Bénin a été jugé, lundi 27 novembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour avoir soutiré 53 millions FCFA des comptes de clients de la banque.

5 ans de prison ferme et le paiement d’une somme de cinquante-trois millions six cent vingt-cinq (53 625 000) FCFA à la Banque. C’est la peine qu’encourt l’employé d’une banque, selon les réquisitions du Ministère public lors de l’audience tenue, lundi 27 novembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le prévenu est poursuivi pour « fausse attestation, vol de numéraire et blanchiment ». Selon les faits mis à charge, l’employé a établi de faux ordre de virement pour soutirer de l’argent des comptes de clients de la banque. Le pot-aux-roses a été découvert lorsque l’employé indélicat a soustrait de l’argent du compte d’un défunt. Le fils du défunt a signalé le transfert aux responsables de la Banque.

Une enquête a été ouverte et l’employé arrêté. Au total, neuf faux ordre de virement bancaire ont été émis. 5 millions FCFA retrouvés sur un compte au nom de la fille de l’employé ont été saisis.

A la barre, le prévenu a reconnu les faits mais ajoute que les 5 millions ne sont pas des fonds volés. Cet argent serait le reliquat d’un prêt contracté dans une autre banque.

L’employé retourne en prison en attendant le délibéré prévu pour le 18 décembre 2023.

M. M.

28 novembre 2023 par