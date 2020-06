L’élection du maire de Bohicon reportée

Les populations de la ville de Bohicon devront attendre encore un peu avant de connaître le successeur du maire Luc Atrokpo. Prévu pour ce lundi 1er juin 2020, l’élection du maire et de ses adjoints ainsi que des chefs d’arrondissement n’a pu avoir lieu. Et pour cause, la vérification de la liste de l’exécutif communal par le préfet, Firmin Kouton, auprès des premiers responsables du parti Bloc Républicain (BR) est restée infructueuse.

« Je viens d’installer le conseil communal de Bohicon. Il reste l’élection du maire de Bohicon, de ses adjoints et de chefs d’arrondissement. Mais je suis au regret de ne pas accomplir cette deuxième démarche car la liste de l’exécutif communal qui m’a été remise hier seulement, je dois la vérifier d’abord par les premiers responsables du Bloc Républicain », a déclaré le préfet avant de suspendre la séance.

Conformément aux dispositions de l’article 192 alinéas 2 et 3 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, l’autorité préfectorale a installé le conseil communal de la ville carrefour. L’élection du maire, de ses adjoints ainsi que les chefs d’arrondissements ne pourra intervenir selon ses propos qu’après vérification de la liste de l’exécutif qui lui a été transmise auprès des responsables du parti BR, majoritaire.

Selon Firmin Kouton, « le défi reste grand et nous n’allons pas perdre le temps sur ces choses élémentaires qui doivent être réglées au sein des partis ».

F. A. A.

1er juin 2020 par