L’efficacité de la chloroquine contre le Coronavirus se confirme

Les résultats des premiers essais de la chloroquine pour le traitement des sujets atteints du coronavirus ont été rendus publics. Ce médicament antipaludique a été testé par une équipe médicale marseillaise sur 24 patients atteints par le coronavirus.

24 patients atteints par le coronavirus ont été soumis à six jours de traitement au Plaquenil (le nom commercial de la molécule). Les résultats montrent que seulement 25 % sont encore porteurs du virus et 90 % de ceux qui n’ont pas été traités sont toujours porteurs du virus.

Le Professeur Raoult de l’Institut hospitalo-universitaire à Marseillequi a présenté les résultats devant ses étudiants se dit satisfait. « C’est spectaculaire. La charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours. Et tous les gens qui meurent à cause du corona ont encore le virus. Ne plus l’avoir, ça change le pronostic », déclare-t-il.

Le professeur a obtenu l’accord du test de chloroquine à la suite des travaux chinois rendus publics à ce sujet. Il a reçu l’autorisation pour l’administrer à 24 malades à l’Institut hospitalo-universitaire à Marseille.

La chloroquine est un médicament déjà utilisée contre le paludisme et est peu onéreux.

Paul Tonon

Source : https://www.google.com/amp/s/www.francebleu.fr/amp/infos/sante-sciences/coronavirus-le-traitement-a-la-chloroquine-a-marseille-serait-efficace-1584392554

17 mars 2020 par