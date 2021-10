L’école maternelle d’Adimalè exposée aux intempéries

L’école maternelle d’Adimalè dans l’arrondissement de Sékou, commune d’Allada est dans un état de dégradation avancée.

Les murs du bâtiment sont fissurés, la charpente totalement détériorée et une toiture usée. C’est dans cet état que se présente l’école maternelle d’Adimalè située à Sékou, commune d’Allada dans le département de l’Atlantique.

Selon le cri de cœur de la directrice de l’école maternelle Sékou Adimalè, Chimène Carine Ahouangassi, les enseignants et les apprenants de la ‘’section des grands ‘’ sont exposés aux intempéries en ces temps de pluie.

En plus de la dégradation, l’école a été l’objet de plusieurs cas de cambriolage. Une situation qui oblige à transporter dans un domicile les documents et manuels pédagogiques chaque soir à la fin des activités scolaires, a confié la directrice à l’ABP.

Les dispositions doivent être prises soit pour réhabiliter les bâtiments ou construire un nouveau bâtiment à l’école maternelle Sékou Adimalè. La sécurité des cinquante (58) petits écoliers est en jeu.

M. M.

7 octobre 2021 par