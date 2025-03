L’appui du Japon pour l’échangeur passe de 14 à 16,2 milliards FCFA

L’échangeur de Vêdoko en construction bénéficie d’un nouveau soutien financier. Le Japon a augmenté son investissement, portant le montant total à 16,2 milliards de FCFA.

Avec un appui initial de 3,552 milliards de yens japonais (environ 14 milliards de FCFA), le Japon a augmenté le budget destiné à la construction de l’échangeur de Vêdoko à 4,071 milliards de yens japonais. Cet appui supplémentaire a été officialisé ce mardi 25 mars 2025 lors d’une cérémonie entre Uezono Hideki, ambassadeur du Japon près le Bénin, et Romuald Wadagni, ministre d’État en charge de l’économie et des finances.

Le Japon porte ainsi son appui financier à 16 milliards 200 millions de FCFA.

Le projet vise à améliorer la fluidité du trafic au carrefour Vêdoko, point névralgique entre Cotonou et Abomey-Calavi. Selon l’ambassadeur Uezono Hideki, « la réalisation de ce projet contribuera à fluidifier la circulation, renforçant ainsi la dynamique et l’efficacité économique de Cotonou et du pays dans son ensemble ».

Le coût total du projet est estimé à 18 milliards de FCFA. En juin 2024, le gouvernement béninois a approuvé l’indemnisation de 190 personnes affectées par les travaux, facilitant ainsi la libération des emprises nécessaires. Le déplacement des réseaux et la pose de canalisation sont actuellement en cours sur le chantier. Les travaux de construction devraient s’achever en 2026.

26 mars 2025 par ,