L’ambassadeur Gildas AGONKAN rencontre son ministre ce vendredi

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin au Niger, Gildas AGONKAN, rappelé suite à des propos tenus dans la ville de Gaya au Niger, n’a pas pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI ce jeudi 13 février 2025 comme prévu. La rencontre est reportée pour ce vendredi 14 février.

Léger décalage du rendez-vous entre le chef de la diplomatie béninoise, Olushegun Adjadi BAKARI, et l’ambassadeur Gildas AGONKAN en poste au Niger depuis environ un an, et rappelé ce mercredi 12 février 2025. La rencontre prévue pour se tenir entre les deux personnalités ce jeudi 13 février n’a pas eu lieu. Des sources concordantes renseignent que c’est finalement ce vendredi 14 février que l’ambassadeur va rencontrer l’autorité de tutelle. Ceci, suite à des propos tenus à Gaya, et qui lui ont valu le rappel à Cotonou pour "consultation".

« Je voudrais, au nom de tous les Béninois et des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Des choses graves se sont passées, entrainant des sacrifices, des difficultés et des problèmes ici au Niger, notamment à Gaya. Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères », a déclaré l’ambassadeur à Gaya, dans un contexte où le Bénin s’emploie à normaliser ses relations avec le voisin, après plusieurs mois de crise.

