L’ONG Water4Life installe des distributeurs de chlore à Athiémé

L’eau c’est la vie dit-on. Mais une eau de bonne qualité est source d’une vie saine. Et c’est pour aider les populations d’Athiémé à disposer d’eau potable à tout moment que l’ONG Water for Life (Water4Life) a initié un projet de distribution de chlore au niveau des points d’eau. Le lancement du projet pilote a eu lieu à Hahamé, dans la commune d’Athiémé le 27 juillet 2022 en présence du maire Saturnin Dansou à la grande satisfaction du chef projet Mélas Cayrol Adoko.



À l’échelle mondiale, le chlore est le désinfectant le plus couramment utilisé dans le traitement de l’eau potable. Comme le chlore peut offrir une protection résiduelle pendant une période pouvant aller jusqu’à trois jours, il désinfecte non seulement l’eau, mais empêche la recontamination qui se produit souvent lorsque l’eau est manipulée ou entreposée dans les maisons. On comprend alors pourquoi l’ONG Water4Live à faire le choix d’initier ce projet de mise en place des distributeurs de chlore. Une initiative bien accueillie par le maire de la commune d’Athiémé, qui a invité les populations à aider les initiateurs dans l’accomplissement de leur tâche.



‹‹ Vous avez été sélectionnés pour ça. Je voudrais demander que vous fassiez le travail comme cela se doit. Car en réalité, ce que nous voulons faire c’est pour vous-mêmes››, martèle-t-il. Pour le chef projet Mélas Cayrol Adoko, Athiémé est la première commune à accueillir ce type de projet au Bénin, et dans la sous-région. Raison pour laquelle il a évoqué que la pérennisation des actions de Water4Life se basera essentiellement sur les acquis du projet pilote.

En effet, ce projet pilote qu’accueille la commune d’Athiémé a une durée de 3 mois qui pourrait être prolongé en fonction du taux d’utilisation des distributeurs. Ainsi, 8 distributeurs de chlore seront installés au niveau des sources de collecte d’eau (fontaines locales).



Pour la réussite du projet, les initiateurs comptent grandement sur l’efficacité des promoteurs qui sont recrutés pour s’assurer de l’utilisation de distributeurs de chlore pour le traitement de l’eau, remplir systématiquement et maintenir une fiche d’utilisation des distributeurs de chlore.

Les promoteurs doivent aussi s’assurer de l’entretien et de l’approvisionnement des distributeurs de chlore et tenir des séances d’information avec les communautés à la base sur l’utilisation des distributeurs de chlore.

Ce projet de Water4Life est donc venu pour éloigner des populations vulnérables les frontières des maladies hydriques en leur fournissant du chlore gratuitement sans les obliger à faire des compromis difficiles.

Cokou Romain COKOU

30 juillet 2022 par