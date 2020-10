L’OFFE œuvre pour l’épanouissement des couches vulnérables

Le Ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) a organisé du 28 Septembre au 1er Octobre 2020, un atelier d’élaboration et de validation du premier bulletin statistique du secteur social. Les travaux se sont déroulés à ACF hôtel à Bohicon sous la présidence de de Mme Véronique Tognifodé Mewanou, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Produire en tout temps et en tout lieu des statistiques désagrégées par sexe et par âge sur les cibles de l’action sociale au Bénin. Tel est l’objectif de l’atelier d’élaboration et de validation du premier bulletin statistique sur les cibles de l’action sociale organisé par l’OFFE du 28 Septembre au 1er Octobre 2020 à Bohicon.

Selon les organisateurs, ce bulletin, qui était au cœur des travaux, renseigne sur l’état des cibles du ministère des affaires sociales au cours des six (06) premiers mois de l’année 2020 à travers des statistiques globales et détaillées, désagrégées par sexe et par âge.

Mme Sakinatou Gambari, Directrice départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance a salué l’initiative, qui selon elle permettra d’avoir une idée claire des actions du secteur social.

« Le bulletin statistique sur les cibles de l’action sociale renseigne aussi sur les scores relevés par département et par commune sur des thématiques importantes de l’action sociale ainsi que sur la réponse apportée aux cibles par les services d’assistance sociale », a expliqué M. Nassirou Kassoumou, Directeur Général de l’OFFE, lors de la cérémonie de clôture de l’atelier, qui a consacré la validation dudit bulletin.

Tout en remerciant l’autorité de tutelle pour sa détermination et son engagement à voir aboutir la réforme en cours dans le secteur des affaires sociales depuis trois ans, Nassirou Kassoumou a rassuré de la qualité et de la fiabilité des données contenues dans le bulletin.

Mieux, « le bulletin statistique semestriel sur les cibles de l’action sociale fournit des informations nécessaires à une meilleure définition des politiques et projets/programmes, au suivi-évaluation et à la mesure des progrès réalisés dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations », a soutenu Mme Véronique Tognifodé Mewanou, dans son discours de clôture de l’atelier.

Pour la ministre, ce bulletin se présente comme un outil par excellence destiné à révéler le secteur des affaires sociales et à démontrer, au regard des nombreuses statistiques disponibles, que le social est bien au cœur de l’action du gouvernement conformément au pilier 3 du PAG Bénin Révélé.

Elle a exprimé la gratitude du gouvernement du Bénin aux partenaires techniques et financiers dont l’Unicef pour son appui constant et à tous les acteurs qui ont contribué à l’obtention de ces résultats grâce au Système d’Informations des données relatives à la Famille, la Femme et l’Enfant.

La ministre chargée des affaires sociales a annoncé que « les prochains jours verront la finalisation, l’édition, la multiplication et la dissémination de ce bulletin statistique à l’endroit des Ptfs, des Organisations de la Société Civile et des structures partenaires des affaires sociales ainsi qu’aux structures publiques qui y trouveront désormais des données de référence sur les couches vulnérables de notre pays ››.

Juliette MITONHOUN

3 octobre 2020 par