L’EPP Cogbo Campement (Toffo) relève un défi majeur

Pour contribuer à la pérennisation du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi), l’Ecole primaire publique de Cogbo Campement dans la commune de Toffo a mis en place un champ et un petit jardin, qui approvisionnent la cantine en produits vivriers et maraîchers pour le bien-être des enfants.

A l’école primaire publique Cogbo Campement dans la commune de Toffo, le pari du gouvernement d’offrir au moins un repas chaud de qualité aux écoliers chaque jour de classe est réalité. Rodolphe Tchégbéli, écolier en classe de CM1 ne dira pas le contraire. « Grâce à la cantine scolaire, nos parents n’ont plus de soucis pour nos repas de midi et nous ne parcourons plus des kilomètres pour aller à la maison les midis. Nous mangeons à satiété les midis à l’école… », a-t-il déclaré.

Denise Azandoté, également écolière en classe de CM1 renchérit : « A midi, mes camarades et moi mangeons bien, on ne tombe plus malades comme avant et on travaille bien en classe ».

Au-delà d’offrir des repas chauds aux enfants tous les jours de classe, le PAM et le gouvernement du Bénin insistent sur la qualité des repas servis aux enfants en vue de leur assurer une meilleure croissance et santé.

C’est fort de cela que le Directeur de l’Epp Cogbo Campement, Robert Dossou Azohou, a créé un champ scolaire et un petit jardin scolaire pour permettre à la cantine d’avoir des produits frais pour préparer des repas nutritifs et de qualité aux enfants.

« L’Epp Cogbo Campement améliore l’apport alimentaire journalier des élèves par un apport diversifié de produits frais, riches en vitamines et en protéines végétales grâce aux différentes activités champêtres et jardinières qu’elle développe autour de la cantine scolaire pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la faim et la malnutrition en milieu scolaire depuis 2017 », a expliqué le directeur Robert Dossou Azohou.

Ces initiatives qui ont une double fonction (nutritionnelle et pédagogique) contribuent également au fonctionnement de la cantine grâce au revenu issu de la vente des tubercules de manioc, principale culture de cette école.

« Notre école s’investit désormais dans l’élevage de champignons sous la direction du Chef de l’arrondissement de Damè et président de la Coopérative d’aménagement rural (Car-Agon), Antoine Cohou, en vue d’apporter de la protéine végétale aux repas des enfants », confie le premier responsable de l’école avant de remercier la communauté pour sa détermination à offrir des repas sains et nutritifs aux écoliers.

Des initiatives fortement appréciées par les bénéficiaires, de même que la communauté (parents d’élèves, élus locaux,…).

« La cantine scolaire est une bonne chose. Nos enfants mangent à l’école, grandissent bien et travaillent aussi bien à l’école loin des maladies », lâche Egnanhoui Roland, parent d’élève.

Les initiatives prises par l’Epp Cogbo Campement pour améliorer les conditions nutritionnelles des écoliers participent à la lutte contre la malnutrition en milieu scolaire et entrent également en ligne droite avec l’ambition du Programme alimentaire mondiale (PAM) de développer autour des cantines des écoles bénéficiaires du Pnasi des idées novatrices pour soutenir et rendre fonctionnelles les cantines scolaires tous les jours de classe, dans toutes les zones où le programme intervient.

Juliette MITONHOUN

15 novembre 2021 par