L’Afrique trace la voie pour une lutte efficace

La lutte antitabac en lien avec le développement en Afrique est au cœur d’une conférence virtuelle qui se tient les 26, 27 et 28 octobre 2021. Cette 1ère Conférence africaine sur la lutte antitabac et le développement a rassemblé des centaines de chercheurs, de décideurs, de défenseurs, d’experts en santé publique et de médias de tout le continent. Il vise à accroître l’accès aux connaissances spécifiques à la lutte antitabac dans le contexte africain et pour être en mesure de soutenir les interventions de la lutte fondées sur des données probantes sur le continent. Après l’ouverture des travaux, mardi dernier, les organisateurs dont l’Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique (ACTA) ont fait un point de presse pour rappeler les stratégies à mettre en œuvre pour relever les défis pour une Afrique libre des menaces du tabac.

Juliette MITONHOUN

Communiqué de presse

L’Afrique rassemble ses forces pour une lutte antitabac plus efficace

La lutte antitabac est non seulement un problème de santé publique critique, mais aussi un déterminant clé du développement à travers l’Afrique où la guerre contre ce produit addictif est loin d’être terminée. Une régression a cependant été faite et d’importantes batailles ont été gagnées. Cette reconnaissance de l’impact économique plus large du tabac a été transmise le 26 octobre 2021 aux séances d’ouverture de la 1ère Conférence africaine sur la lutte antitabac et le développement. L’événement virtuel réunit des centaines de chercheurs, de décideurs, de défenseurs, d’experts en santé publique et de médias de tout le continent.

Ouvrant officiellement la conférence, le professeur Emmanuel Nnadozie de l’African Capacity Building Foundation (ACBF), n’a pas hésité à déclarer : « Le tabac menace la main-d’œuvre actuelle et future de l’Afrique. »

Il a indiqué que ce danger pour le développement durable du continent était la motivation de l’ACBF pour rejoindre le mouvement pour la lutte antitabac. Il partageait la responsabilité principale de l’organisation de la conférence avec le Centre pour la lutte antitabac en Afrique (CTCA), basé à l’Université de Makerere, en Ouganda.

Le professeur Nnadozie a salué l’impressionnant échange d’apprentissage entre les pays africains, le renforcement significatif des cadres juridiques pour la lutte antitabac et a particulièrement noté le rôle des tribunaux en Ouganda et au Kenya dans la « protection des politiques publiques contre les intérêts particuliers » en rejetant les contestations de l’industrie du tabac à la législation antitabac.

Le professeur William Bazeyo, président de la conférence et directeur de la CTCA, a décrit la conférence continentale comme la réalisation d’un rêve amorcé lors de la création de la CTCA, il y a 10 ans. En définissant un programme de recherche clair pour la communauté africaine de lutte antitabac, la CTCA avait créé les conditions de cet événement unificateur.

Les orateurs de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont rappelé aux délégués le niveau élevé de soutien des pays africains à sa Convention-cadre mondiale pour la lutte antitabac.

Le Dr Adriana Blanco Marquizo du Secrétariat de la CCLAT a souligné que 44 des 47 pays de la Région afro de l’OMS avaient signé la convention. « Ils ne se contentent pas de faire des paroles en l’air », a-t-elle déclaré.

« Il y a un engagement clair. »

Dr William Maina, chargé de projet principal à l’OMS Afro en Ouganda, a fourni d’autres éléments de preuve :

 Au total, 36 des 47 pays africains ont adopté des lois pour réglementer le tabac. Il y a encore 11 pays où la population n’est pas protégée par les lois antitabac.

 Au total, 36 pays africains ont restreint le tabagisme dans les lieux publics – certains dans tous les lieux publics et d’autres de manière moins complète.

 Il existe 24 pays africains avec des lois exigeant de grands avertissements graphiques sur les risques pour la santé de fumer sur l’emballage des produits.

Mais c’était aussi l’occasion de parler de l’ordre du jour inachevé. Plusieurs intervenants ont souligné le fait que les pays africains avaient sous-utilisé l’outil potentiellement puissant d’augmenter la taxation des produits du tabac, qui sont donc assez bon marché en Afrique. Seuls quatre pays ont atteint l’objectif recommandé d’une taxe d’accise s’élevant à 70% du prix total du produit.

Les orateurs ont également souligné l’application relativement faible des dispositions relatives à la lutte antitabac et le problème connexe du grave manque de ressources pour la lutte antitabac en Afrique. Ce manque de capacité humaine a affaibli la production de preuves pour des approches de contrôle produites localement et adaptées au contexte. Les gouvernements africains n’ont pas assorti leurs engagements politiques d’engagements de financement concrets et les orateurs ont indiqué que cela serait nécessaire pour amener la lutte antitabac en Afrique à un nouveau niveau d’efficacité.

Un aspect de la lutte antitabac qui nécessite une attention particulière en Afrique est l’offre : il y a des pays en voie de dépendance où la production de tabac continue de fournir un moyen de subsistance à un nombre n’important de personnes. La mise au point d’autres moyens de revenu n’a pas reçu l’attention requise.

Les tentatives de l’industrie du tabac d’entraver les mesures de contrôle par exemple, par des litiges et sa capacité à tirer parti de toute lacune dans la défense réglementaire des nations sont des facteurs auxquels la communauté de la lutte antitabac en Afrique continue de faire face.

Tout en reconnaissant cette réalité, le Dr Ahmed Ogwell Ouma du Centre africain de contrôle des maladies a exhorté les chercheurs, les défenseurs et les planificateurs de la lutte antitabac à se concentrer moins sur les problèmes et plus sur les solutions. « Nous avons tendance à nous concentrer sur l’industrie du tabac et ils deviennent la conversation », a-t-il déclaré, en réponse à une question. « Changez le récit. Ne parlez pas de l’industrie, mais des solutions possibles et engagez-vous avec les décideurs politiques ».

