L’ANSSFD fait le point après l’interdiction de la collecte d’épargne ADOGBE

L’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) organise ce 02 décembre un atelier de sensibilisation sur les activités illégales de collecte d’épargne de type ADOGBE. Neuf (9) mois après son interdiction, Monsieur Abdou Rafiou BELLO, DG ANSSFD nous livre les raisons de la tenue de cet atelier

Pourquoi un atelier de sensibilisation alors que la tontine dite « ADOGBE » a été interdite le 04 mars 2022 par arrêté interministériel n° 538-c/MEF/ MISP/DC/DG-ANSSFD/DGA /DAR/059 SGG22

Le présent atelier qu’organise l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), neuf (09) mois après la décision d’interdiction de l’activité de collecte illégale de l’épargne publique sous la forme de tontine dite « Adogbè », vise un triple objectif à savoir faire l’état des lieux après l’interdiction, mener des réflexions sur la formalisation des acteurs et enfin sensibiliser les populations sur les risques de résurgence de cette activité en cette veille de fin d’année.

Quel est l’état des lieux après l’interdiction de cette activité et comment les promoteurs de ces structures se sont comportés ?

L’examen de la situation post interdiction révèle à travers une étude que l’activité de tontine dite « Adogbè » a connu une tendance baissière significative. Le montant estimé des dépôts collectés est passé de 8,5 milliards de FCFA en 2021 à 1,5 milliards de FCFA en 2022 ; la clientèle est passée de 1.717.135 en 2021 à 738.835 en 2022.

Ces chiffres montrent que les effets de l’interdiction sont positifs au bout de quelques mois, et confortent les autorités que cette activité doit être exercée de par les acteurs formels que sont les SFD.

Il faut également préciser que pendant que certains promoteurs de « Adogbè » sont favorables à la formalisation, d’autres continuent leurs activités dans la clandestinité avec les risques que cela comporte.

Quelles sont les perspectives pour un meilleur encadrement de la collecte illégale de l’épargne au Benin ?

Nous allons poursuivre les actions de sensibilisation à l’endroit des populations et aussi des acteurs de ce secteur pour qu’il puisse se conformer à la réglementation par la formalisation. La collecte illégale de l’épargne publique est une activité règlementée et punie par la loi.

Les actions d’assainissement du secteur de la microfinance seront renforcées par la mise en place d’un dispositif de veille permanente pour détecter et fermer les structures qui opèrent en marge de la règlementation.

Quiconque sera pris en situation d’exercice illégale d’une activité de collecte de l’épargne publique ou d’octroi de crédit subira la rigueur de la loi.

Comment faire pour obtenir un agrément en qualité de SFD.

Pour obtenir l’agrément, il faut constituer un dossier de demande d’agrément et le déposer auprès de l’ANSSFD. Préalablement, il est nécessaire de choisir l’une des formes juridiques autorisée et d’accomplir les formalités nécessaires pour doter la structure en création de sa personnalité morale s’il s’agit d’une société ou d’une association. Le dossier est examiné par l’ANSSFD et la BCEAO sur une période de six (06) mois à l’issue de laquelle l’agrément est délivré en cas d’avis favorable.

Votre mot de fin

En cette veille de fin d’année, période propice à toute forme d’ingéniosité pour déposséder nos populations de leur épargne, je les invite à plus de vigilance et les exhorte à s’assurer préalablement de l’agrément par les autorités compétentes des structures ou elles déposent leur épargne.

En cas de doute sur l’existence juridique d’une structure qui opère dans vos localités, appelez le 40 38 00 00.

2 décembre 2022 par