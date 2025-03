« Je rêve d’un monde où les femmes sont respectées pour leurs compétences et contributions »

La question des droits de la femme est aussi prépondérante dans les milieux bancaires. Directrice du contrôle Interne chez UBA BENIN, Mylène CHODATON évoque dans cet entretien les aspects d’égalité de sexe, d’autonomisation et droit des femmes. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire, celle qui a développé une expertise approfondie en gestion et contrôle des opérations, partage son avis sur une thématique aussi actuelle que « Droit, égalité et autonomisation des femmes ». A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, nous recueillons l’avis d’une professionnelle avertie du secteur bancaire…

« Pour toutes les femmes : Droit, égalité et autonomisation ». Quel sens à cette thématique à vos yeux ?

Cette thématique met en lumière l’importance fondamentale des droits des femmes, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation dans notre société. Elle souligne la nécessité de garantir que les femmes disposent des mêmes opportunités que les hommes, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle rappelle également l’importance de créer un environnement inclusif où les femmes peuvent s’épanouir, prendre des décisions autonomes et contribuer pleinement au développement de notre société. L’égalité et l’autonomisation des femmes sont des piliers fondamentaux pour construire des sociétés justes et prospères. Cela signifie non seulement reconnaître les droits des femmes, mais aussi leur donner les moyens de prendre des décisions qui affectent leur vie.

Suivant votre parcours, avez-vous été confronté à une question d’égalité de genre ? Comment l’avez-vous géré ?

Au cours de ma carrière, j’ai été confrontée à plusieurs situations où l’égalité de genre était en jeu. Par exemple, j’ai constaté que les femmes étaient peu représentées dans les postes de Direction au sein de mon entreprise. Pour y remédier, j’ai contribué à la mise en place de programmes de mentorat et de formations spécifiques pour les femmes, ainsi que des politiques de recrutement axées sur la diversité et l’approche genre. Grâce à ces initiatives, nous avons réussi à augmenter la représentation féminine dans les postes de Direction et à créer un environnement de travail plus équitable pour tous.

Selon vous, quel levier actionner pour réussir l’autonomisation des femmes ?

Pour réussir l’autonomisation des femmes, il est essentiel d’agir sur plusieurs leviers. Tout d’abord, il faut promouvoir l’éducation des filles et des femmes afin de leur donner les compétences nécessaires pour réussir dans différents domaines. Ensuite, il est crucial de mettre en place des politiques de soutien, telles que les congés parentaux et les services de garde d’enfants, pour permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Enfin, il est important de sensibiliser et de former les employeurs et les dirigeants sur les avantages de la diversité et de l’inclusion, afin de créer un environnement où les femmes peuvent s’épanouir et atteindre leur plein potentiel.

De quel monde et pour quelle femme rêvez-vous ?

Je rêve d’un monde où toutes les femmes, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de leur situation économique, ont accès aux mêmes opportunités. Un monde où les femmes sont libres de poursuivre leurs ambitions, sont respectées pour leurs compétences et leurs contributions, et sont autonomes dans leurs décisions. Un monde où l’égalité des sexes est une réalité et où chaque femme peut s’épanouir pleinement sans discrimination ni préjugés. Je rêve d’un monde où chaque femme, peu importe son origine, a la possibilité de réaliser ses rêves et ambitions sans être freinée par des stéréotypes ou des discriminations. Un monde où les femmes sont célébrées pour leurs contributions et où l’égalité est une réalité, pas seulement un idéal.

Avez-vous chez UBA un produit ou service approprié pour les femmes entrepreneures ?

L’un des meilleurs produits de UBA pour les femmes pourrait être le compte d’épargne dédié aux femmes entrepreneures. Ce compte offre des taux d’intérêt compétitifs, des conseils financiers personnalisés et un accès à des programmes de formation pour aider les femmes à développer leurs compétences entrepreneuriales. De plus, ce produit inclut des facilités de crédit pour soutenir les projets de femmes entrepreneures et leur permettre de réaliser leurs rêves professionnels.

A cet effet, j’invite toutes les femmes, entrepreneures à se rapprocher des agences UBA afin de recevoir les informations nécessaires pour bénéficier de ces financements

Mot de la fin

En tant que banque, il est de notre devoir de soutenir et d’encourager l’autonomisation des femmes. Cela passe par la promotion de l’égalité des sexes, l’accès à l’éducation et aux opportunités économiques, ainsi que la lutte contre les stéréotypes et les discriminations. En investissant dans les femmes, nous investissons dans un avenir plus prospère et équitable pour tous.

31 mars 2025 par