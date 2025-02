Interview d’Abdoul Aziz SY Junior – DGA du Groupe Supdeco Dakar

Abdoul Aziz SY Junior, Directeur Général Adjoint du Groupe Supdeco Dakar, nous livre sa vision de l’éducation en Afrique et les ambitions de l’institution. Fort d’un parcours international, il partage son expérience et ses stratégies pour faire de Supdeco un hub éducatif de référence. À l’occasion des 30 ans du groupe, il revient sur les étapes clés de son développement, ses valeurs et ses spécificités, tout en abordant les défis de l’enseignement supérieur sur le continent. De l’intégration du numérique à l’expansion vers de nouveaux pays, découvrez les perspectives et les projets de Supdeco pour l’avenir de la jeunesse africaine.

Votre Parcours et Votre Engagement

1. Vous avez évolué dans des secteurs variés avant de rejoindre l’enseignement supérieur. Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer le Groupe Supdeco ?

J’ai toujours été animé par une volonté d’impact. Après un parcours dans des secteurs stratégiques, j’ai pris conscience que l’éducation était le levier fondamental du développement. Rejoindre le Groupe Supdeco, une institution pionnière qui forme les leaders africains de demain, était une évidence. L’éducation n’est pas seulement un secteur, c’est un catalyseur de transformation.

2. Fort de votre expérience internationale, quels enseignements appliquez-vous aujourd’hui dans la gestion d’une institution éducative africaine ?

L’un des grands enseignements que j’ai tirés de mes expériences à l’international, c’est l’importance de l’innovation et de l’adaptabilité. Dans un monde en perpétuelle évolution, un établissement d’enseignement supérieur doit être agile, connecté aux réalités du marché et en phase avec les standards internationaux. Chez Supdeco, nous intégrons ces dimensions en proposant des formations hybrides, des certifications de renommée mondiale et une pédagogie centrée sur l’apprentissage pratique.

3. Vous êtes un fervent défenseur de l’éducation comme levier de développement. Quelle est votre vision de son rôle pour l’avenir du continent ?

L’Afrique est à un tournant décisif de son développement, et l’éducation est la clé pour libérer son potentiel. Une jeunesse bien formée, compétente et audacieuse est notre plus grand atout. Nous devons investir massivement dans des formations qui répondent aux défis économiques, technologiques et environnementaux, tout en favorisant une culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation. L’avenir de l’Afrique repose sur sa capacité à transformer son capital humain en moteur de croissance.

Supdeco : Historique, Valeurs et Spécificités

4. Supdeco fête ses 30 ans cette année. Quelles ont été les grandes étapes de son développement ?

Le Groupe Supdeco Dakar est une institution qui s’est construite avec vision et résilience. Depuis sa création en 1993, il a connu plusieurs étapes clés :

• L’introduction des premières formations en gestion et commerce, qui ont posé les bases de notre modèle.

• L’expansion de notre offre académique avec des écoles spécialisées dans le transport, l’ingénierie, l’intelligence artificielle et la finance.

• L’internationalisation avec des campus à Banjul et des partenariats stratégiques en Europe, en Amérique et en Asie.

• La digitalisation et l’innovation pédagogique pour répondre aux enjeux du 21ᵉ siècle.

5. Qu’est-ce qui distingue Supdeco des autres établissements d’enseignement supérieur en Afrique ?

Supdeco se distingue par son ancrage africain et son ouverture internationale. Notre approche est unique car nous combinons excellence académique, employabilité et innovation. Nous avons également un réseau puissant d’alumni et un modèle éducatif qui favorise la professionnalisation grâce à des stages, des projets d’entreprise et des certifications de haut niveau.

6. Quels sont les principaux défis que Supdeco a dû surmonter pour s’imposer comme une référence ?

L’un des défis majeurs a été d’aligner nos formations sur les standards internationaux tout en répondant aux besoins spécifiques du marché africain. Il a aussi fallu anticiper les mutations du secteur, notamment la digitalisation et l’évolution des compétences requises. Enfin, garantir l’accessibilité à une éducation de qualité dans un contexte économique fluctuant a été un défi que nous avons relevé grâce à une politique de bourses et des solutions de financement adaptées.

7. Le Groupe ambitionne de devenir un hub éducatif international d’ici 2029. Quelles stratégies mettez-vous en place pour atteindre cet objectif ?

Nous avons une feuille de route claire :

• Renforcer notre présence en Afrique en développant des campus dans plusieurs pays.

• Multiplier nos partenariats académiques et professionnels pour offrir des doubles diplômes et des opportunités à l’international.

• Miser sur la digitalisation en déployant des formations en ligne accessibles partout sur le continent.

• Accentuer notre impact dans la recherche et l’innovation pour devenir une référence en production de savoir en Afrique.

Les Défis de l’Enseignement Supérieur en Afrique

8. L’accès à un enseignement de qualité reste un défi en Afrique. Selon vous, quelle place doit occuper l’éducation privée face aux limites du secteur public ?

L’éducation privée joue un rôle complémentaire essentiel. Elle apporte flexibilité, innovation et réactivité face aux évolutions du marché. Nous devons cependant favoriser une synergie entre secteur public et privé pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité.

9. Le coût des études est souvent un frein. Comment concilier excellence académique et accessibilité financière ?

Chez Supdeco, nous avons développé une politique de bourses et de financements adaptés. Nous travaillons aussi avec des institutions financières pour proposer des solutions de paiement échelonné et nous nouons des partenariats avec des entreprises qui financent la formation de leurs futurs talents.

10. Supdeco intègre-t-il les outils numériques dans son approche pédagogique ? Quels sont les bénéfices et les limites de cette digitalisation ?

Oui, la digitalisation est au cœur de notre stratégie. Nous avons une plateforme e-learning avancée, des cours hybrides et nous utilisons l’intelligence artificielle pour personnaliser les apprentissages. Toutefois, l’un des défis reste l’accès à une connexion Internet stable dans certaines régions.

11. L’apprentissage en ligne peut-il être une alternative viable dans un continent où l’accès à Internet est encore inégal ?

L’apprentissage en ligne est une solution d’avenir, mais elle doit être accompagnée d’infrastructures adaptées. C’est pourquoi nous développons des formats hybrides et investissons dans des partenariats pour améliorer l’accès aux ressources numériques.

Perspectives et Ambitions

12. Quels sont les prochains grands projets du Groupe Supdeco ? Envisagez-vous une expansion vers d’autres pays africains ? Comme le Bénin ?

Oui, le Bénin est un pays stratégique pour nous. Nous avons déjà une forte communauté d’étudiants béninois et nous envisageons d’y renforcer notre présence à travers des partenariats académiques et, à terme, l’ouverture d’un campus.

13. Avec la mondialisation et l’essor des nouvelles technologies, pensez-vous que l’éducation en Afrique est suffisamment adaptée aux exigences du marché de l’emploi ?

Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore un écart entre les formations académiques et les besoins du marché. C’est pourquoi nous mettons un accent fort sur les soft skills, la formation pratique et l’entrepreneuriat pour préparer nos étudiants aux réalités du monde du travail.

14. Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes Africains qui aspirent à une formation de qualité et à une carrière ambitieuse ?

L’avenir de l’Afrique repose sur vous. Ne vous limitez pas, osez l’excellence, saisissez les opportunités et investissez dans votre éducation. Supdeco est là pour vous accompagner dans cette aventure, car nous croyons en votre potentiel et en votre capacité à transformer le continent. Le savoir est la clé de votre succès !

