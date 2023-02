A cœur ouvert avec le Chef de mission SDSN en visite au Bénin

Mme Eve de la Mothe Karoubi, Cheffe des réseaux, Directrice du Programme de coopération entre le Réseau des Solutions pour le Développement Durable SDSN et le Bénin séjourne à Cotonou. Elle nous livre ses impressions

– Je suis Eve de la Mothe Karoubi, Directrice du Projet Bénin entre mon institution qui est le Réseau des Solutions pour le Développement Durable (SDSN) et le gouvernement du Bénin.

Quels sont les objectifs de cette deuxième mission au Bénin ?

Mon collègue et moi sommes ravis d’avoir l’occasion de revenir en mission à Cotonou au Bénin pour relancer officiellement cette deuxième année de coopération entre le SDSN et le Ministère de l’économie et des finances. L’objectif de cette mission est dans un premier temps d’avoir des retours sur le premier rapport que nous avons publié en 2022 et de préparer l’édition 2023 avec les différents acteurs concernés, les statistiques et surtout avec la thématique identifiée cette année, les acteurs du secteur…

Que pouvez-vous nous dire de ce qui ressort des échanges avec les différents acteurs rencontrés au cours de cette mission et quels sont selon vous, les principaux défis pour le pays ?

Ce qui ressort de ces rencontres et des discussions très riches qu’on a eues, c’est déjà l’importante de pouvoir venir échanger en personne et d’avoir l’opportunité de visiter aussi les différents projets et réalisations ont été faites dans le cadre de l’émission de l’Eurobond ODD. Ce qui ressort aussi, et c’est toujours le cas quand je suis au Bénin, c’est le fort engagement des différents pour les ODD. C’est présent dans tous les programmes et projets et toutes les différentes structures qu’on a eu la chance de rencontrer. En termes de défi, ils sont encore importants mais les stratégies et programmes sont face pour essayer de les combler et atteindre les ODD.

Qu’en est-il du processus de création du réseau SDSN au Bénin et quelles sont les prochaines étapes ?

La création du réseau SDSN au Bénin, c’est une grande étape de notre collaboration avec le gouvernement. Le réseau qui sera co-piloté par l’Université d’Abomey-Calavi et la Direction de la recherche et des études stratégiques du Ministère de l’économie et des finances (DRES-MEF) a été approuvé par notre instance de gouvernance le mois dernier, en janvier et nous avons eu l’occasion pendant cette mission de rencontrer les différents acteurs, non seulement de la direction du nouveau réseau mais aussi des acteurs du monde académique et de la recherche pour réfléchir ensemble sur le programme de travail, mais surtout pour planifier ensemble le lancement officiel du réseau qui aura lieu en Avril de cette année (2023).

