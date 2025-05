Maxime HOUINATO parle l’accord pour l’autonomisation des femmes et des jeunes

Au nombre des activités de la première journée des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) qui se tiennent actuellement à Alger (Algérie), la signature d’un protocole d’accord entre ONU Femmes et l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA). Dans cet entretien, Dr Maxime Houinato, Directeur régional de ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre revient sur les objectifs de cet accord de financement.

Monsieur le Directeur, vous avez signé aujourd’hui un protocole d’accord avec l’organisation Islamique pour la sécurité alimentaire et le développement agricole en Afrique de l’Ouest et du centre. Pour quels objectifs ?

Il s’agit de faire avancer des initiatives stratégiques en renforçant l’autonomisation économique des femmes et leur participation dans les systèmes agroalimentaires et la sécurité alimentaire dans les États membres de I’OCI en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il encouragera également, l’égalité des opportunités pour les hommes et les femmes et le renforcement de la résilience à travers le développement de programmes nationaux et régionaux inclusifs axés sur l’agriculture résiliente face au climat et les chaînes de valeur agroalimentaires, mis en œuvre en étroite collaboration avec les gouvernements de la région.

Quels sont les secteurs d’activités et les cibles de cet accord de financement ?

Les objectifs comprennent aussi le renforcement de l’autonomisation et de la résilience des femmes et des jeunes à travers le développement de programmes nationaux et régionaux inclusifs axés sur l’agriculture résiliente face au climat et les chaînes de valeur agroalimentaires, mis en œuvre en étroite collaboration avec les gouvernements de la région.

Quels en seront les pays bénéficiaires ?

Essentiellement, les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, membres de I’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (IOFS) et de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Dans le cadre du plan de travail conjoint pour 2025, ONU Femmes et l’IOFS développeront un programme phare multi-pays centré sur l’autonomisation des femmes, la sécurité alimentaire et l’action climatique dans la filière manioc, débutant au Nigeria et en Sierra Leone, avec une vision d’expansion régionale plus large.

Encadré

Un Béninois à la Direction régionale de l’ONU Femmes

Dr Maxime Houinato est Directeur régional de ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis le 1er septembre 2024. Avant cette nomination, il a été Directeur régional pour l’Afrique de l’Est et du Sud depuis 2021. Représentant Résident pour le Bureau ONU Femmes en Ouganda, au Mali en 2008 et aussi Directeur Régional Adjoint de ONU Femmes pour le Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Avant de rejoindre les Nations unies, entre 2000 et 2008, il a occupé les postes de directeur régional adjoint (Afrique de l’Ouest) et de directeur régional (Afrique australe) pour Oxfam UK. Dr Maxime Houinato a également travaillé pour d’autres ONG internationales, notamment Catholic Relief Services, Africare et l’Academy for Educational Development, à divers titres et dans différents endroits, notamment au Bénin, au Ghana, au Sénégal, au Niger, au Royaume-Uni et en Thaïlande.

Entretien réalisé par Gédéon VEGBA

Journaliste économique

(Collaboration extérieure depuis Alger)

20 mai 2025 par