A cœur ouvert avec Kady,gagnante de la 3e édition ‘’Mon premier Montreux by Castel Beer"

Jeune humoriste béninoise, Kadidjath Issotina alias Kady a remporté en octobre 2023, la finale de la 3e édition du concours ‘’Mon premier Montreux by Castel Beer’’ à Kinshasa. Passionnée par l’humour, Kady est aussi scénariste. Dans cette interview réalisée par 24 heures au Bénin, Kady fait part de sa préparation pour le festival Montreux Comedy en Suisse et de ses projets.

Présentez-vous à nos lecteurs

Je réponds au nom de Kadidjath Issotina. Je suis comédienne, humoriste, scénariste et créatrice de contenu sur le web à mes heures perdues.

Vous faites partie des jeunes humoristes qui marquent leur présence sur scène. D’où vous vient cette passion pour l’humour ?

Ma passion pour l’humour m’est tombée dessus. L’humour m’a appelé. En réalité je passais mon temps à faire rire mes amis à l’école surtout quand le professeur est absent et ça me plaisait de voir que je pouvais arracher le sourire aux gens juste en parlant. Toutefois, je n’envisageais pas devenir humoriste mais plutôt actrice de cinéma. Un matin mon ami Germain Kayodé qui est aussi humoriste m’a appelé pour me dire qu’il y a casting pour les humoristes et qu’il veut que je participe. Je me suis mise à rire. Je lui ai dit que je ne peux pas. Il m’a répondu qu’il est sûr que je peux. J’ai été au casting du Canal Comedy Cotonou en 2021 et j’ai été retenue. C’est là que tout a commencé.

Parlez-nous de votre carrière d’humoriste

Après le Canal Comedy Cotonou en 2021, j’ai joué sur plusieurs scènes d’humour avec des humoristes tels que Yannick Kenneth, Fawaz, Baba femelle, le talentueux humoriste Venance Jappe qui est d’ailleurs le gagnant de la saison 2 de ‘Mon Premier Montreux Afrique’. J’ai joué sur les festivals comme Edabo 2021 de Kromozom, Humour Délire de Kpiten Virus à Parakou et le grand festival d’humour Rire à Lomé de l’humoriste Valentin Vieyra qui comme le nom l’indique s’est tenu au Togo. J’ai joué également au Congo Brazzaville et au Congo RDC.

Qu’est-ce qui distingue Kady ?

Kady est une personne drôle de nature. En tant qu’humoriste, je me démarque à travers ma plume. Je sensibilise le public sur des sujets qui ne sont pas forcément tabou mais dont on ne parle pas souvent. Je parle beaucoup plus de moi et comme je suis la seule à vivre ce que je vis, je sais le raconter comme il faut. Naturellement, je suis très dure envers moi même, du coup je m’efforce à donner le meilleur de moi dans tout ce que je fais.

Vous avez gravi les échelons pour décrocher le bonnet jaune, synonyme de victoire à la 3e édition du concours ‘’Mon Premier Montreux by Castel Beer’’. Comment avez-vous connu le concours ‘’Mon Premier Montreux by Castel Beer’’.

J’ai connu le concours "Mon Premier Montreux by Castel beer" grâce aux réseaux sociaux. Avant je connaissais déjà l’existence du Montreux Comedy. J’ai vu des affiches et j’ai compris que c’était une aubaine. La saison 1 et la saison 2, je n’ai pas voulu y participer. Je ne me sentais pas assez prête. J’ai pris mon temps avant de débarquer à la saison 3.

Des demi-finales à Cotonou, jusqu’à la grande finale à Kinshasa (RDC), parlez-nous de votre aventure.

Ce fut une très belle aventure, j’avoue. Au cours des demi-finales, j’ai rencontrée des humoristes hyper talentueux venus de différents pays. C’était passionnant de discuter avec eux, savoir comment l’humour se présente chez eux. Le soir des demi-finales, j’étais stressée surtout parce que j’étais à domicile et je me devais de tout faire pour sauver notre honneur en passant le cap de la finale. Ce fut le cas et je me suis retrouvée en finale en étant la seule femme. La pression a augmenté. Nous sommes d’abord allés à Pointe Noire au Congo pour suivre des masters class afin d’être mieux préparés. Nous avions eu des coachs comme l’humoriste Certe Mathurin, Juste Parfait et le metteur en scène Thierno Thioune. Ces deux semaines passées avec les autres concurrents ont renforcé les liens entre nous et ont permis à chacun de se perfectionner. Après nous sommes repartis en RDC pour la grande finale et comme d’habitude nous avons été dans les meilleurs conditions possibles, ce qui a facilité le rendu de chaque humoriste sur scène. Ce soir-là, j’étais trop stressée, je tremblais presque, mais je me suis dit que je vais jouer pas pour gagner mais pour épater le jury afin que le jour où il y aurait un job pour une femme humoriste, qu’ils pensent directement à moi parce que je vais donner une bonne prestation. À ma grande surprise, je suis l’heureuse gagnante. Dieu est grand.

En tant que gagnante du concours, vous êtes appelés à jouer sur la mythique scène du Montreux Comedy en Suisse en novembre 2023. Comment vous vous préparez pour le festival Montreux Comedy en Suisse ?

Le Montreux Comedy est la plus grande scène d’humour francophone. Aller jouer là-bas est une aubaine à ne pas rater. Je me prépare pour offrir une bonne prestation. Je sais que c’est un public différent, ce sera peut-être difficile mais pas impossible. Je compte donner le meilleur de moi comme toujours. Je travaille mon texte pour avoir le meilleur rendu possible afin de gagner le cœur du public pour qui je vais jouer.

Quels sont vos projets futurs (spectacles, collaborations etc) ?

Je prévois faire mon propre spectacle en 2024. J’ai déjà joué 30min le 28 octobre dernier mais je compte écrire une heure de spectacle sur de nouveaux sujets encore plus intéressants. Je compte travailler encore plus mes réseaux sociaux, faire des spectacles en duo avec d’autres humoristes. Je veux installer un nouveau concept dans l’humour stand-up au Bénin qui à coup sûr plaira aux fans de l’humour raffiné. Ça vient fort !!!!

Quel est votre vœu pour l’humour au Bénin ?

Je veux un Bénin où chaque weekend, chaque citoyen décide d’aller se détendre en suivant un spectacle d’humour. Je voudrais que l’humour au Bénin devienne incontournable. Que nous ayons assez de salles de spectacle, de véritables sponsors. Nous avons énormément d’humoristes et chaque jour ont séduit encore d’autres personnes à travers notre travail et ils se lancent également dans l’humour. C’est merveilleux. Je rêve d’un Bénin où le rire sera prescrit à l’hôpital !

Votre mot de fin

Je suis très heureuse d’être au niveau où je suis en deux ans de carrière. J’ai accompli des choses au-delà de mes attentes. Etre la première femme béninoise à jouer sur la mythique scène du Montreux Comedy, c’est un exploit ! Je suis fière de moi et de ce que l’humour devient au Bénin ! On peut mieux faire.

Propos recueillis par Akpedje Ayosso

