L’ANIP recrute 36 agents

Pour la distribution des actes de naissance reconstitués issus du Projet de Reconstitution des actes de Naissances sans Souches (PRAN) aux bénéficiaires, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) lance un recrutement en ligne de 36 agents. Ces agents de production et de distribution seront déployés dans tous les départements du Bénin pour une durée de deux mois.

Les conditions à remplir sont : avoir une bonne moralité, être de nationalité béninoise, avoir au moins le niveau BAC, avoir une expérience avérée de l’outil informatique, avoir la maîtrise de la langue locale, être immédiatement disponible et avoir participé aux opérations de l’ANIP en qualité d’argent technique d’identification.

La période de dépôt des dossiers est fixée du vendredi 03 avril au mercredi 8 avril 2020 et le lien d’accès est www.anip.bj/recrutement.

Les postulants doivent fournir un dossier constitué du CV détaillé, d’une copie légalisée du diplôme, la preuve de maîtrise de l’outil informatique et une attestation d’agent technique d’identification.

Le postulant doit aussi précisé la commune où il désire être employé.

A.A.A

2 avril 2020 par