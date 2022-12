L’AFMEF donne de la joie aux enfants démunis

L’Amicale des Femmes du Ministère du chargé des finances (AFMEF), à peine portée sur les fonts baptismaux, est déjà active dans le social. Une action de générosité fort louable et qui a reçu la bénédiction du ministre d’état chargé de l’économie et des finances, M. Romuad Wadagni qui reste sensible à la cause . Avec son soutien l’Amicale s’est dépêchée, les bras chargés de divers dons (vivres et numéraires) le samedi 24 décembre 2022 successivement à l’orphelinat Sainte famille, Maison des enfants de Djadjo et Claudio MIGNECO d’Agassa-Godomey dans la commune d ’Abomey-Calavi.



Par cette action, les femmes de l’AFMEF ont témoigné de la fibre maternelle en allant soutenir et donner de l’amour aux petits enfants, pensionnaires de ces orphelinats.

L’association a à nouveau réitéré son intérêt pour l’humain et surtout la petite enfance.

Les enfants profondément touchés par la marque de sympathie et d’affection à eux exprimée par l’Amicale ont souhaité longue vie à cette association et à ses responsables et leur ont souhaité également plein succès dans leurs différentes activités.

Quelques images

