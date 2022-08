KGB et 125 prisonniers libérés

A travers un arrêté en date du 16 août 2022 signé du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Maxime Quenum, 126 détenus bénéficient d’une libération conditionnelle au titre du deuxième trimestre de l’année 2022 pour le compte de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

126 détenus bénéficient d’une libération conditionnelle. Ces bénéficiaires sont dans les prisons d’Akpro-Missérété, d’Abomey, d’Abomey-Calavi, de Savalou, de Lokossa, de Porto-Novo et de Cotonou.

Kikissagbé Godonou Bernard alias KGB, placé sous mandat de dépôt le 23 juillet 2018 et condamné à 5 ans de prison et 5,5 milliards de FCFA d’intérêts-civils pour escroquerie et blanchiment de capitaux fait partie des bénéficiaires.

Selon l’article 2 de l’arrêté rapporté par ‘’Matin Libre’’, « l’exécution de cette mesure est subordonnée, pour les personnes condamnées pour crimes et délits économiques commis au préjudice de l’État, des établissements, offices et sociétés publics ainsi que des collectivités territoriales, au remboursement et au règlement des sommes mises à leur charge ».

A.Ayosso

