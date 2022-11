KAS renforce les femmes des Gie du Zou sur les techniques d’adaptation

La Fondation Konrad Adenauer veut venir à bout aux chocs, tels que le changement climatique, la crise d’approvisionnement alimentaire qui surviennent de temps en temps et qui handicapent l’épanouissement et l’autonomisation des femmes rurales voire des familles. Pour ce faire, elle a initié du 17 au 18 novembre 2022 à l’hôtel Nifur de Bohicon, un séminaire sur les droits fonciers et le financement des chaînes de valeurs agricoles au profit des femmes des groupements d’intérêt économique (Gie). La session a permis aussi de renforcer la résilience des coopératives agricoles des communes du Zou.

Dénommée « séminaire sur les droits fonciers et le financement des chaînes de valeurs agricoles au profit des femmes des Gie », cette session a réuni les femmes agricultrices, transformatrices de produits agricoles et vendeuses de produits agricoles, membres des Gie et coopératives agricoles du département du zou. D’après les organisateurs, le contexte actuel de crise d’approvisionnement alimentaire impacte beaucoup plus les femmes. C’est donc pour les aider à surmonter les chocs et toute situation conjoncturelle que la Kas a initié des séries d’activités pour renforcer la résilience de la femme béninoise et notamment celle rurale. « L’objectif de cette activité est de faire en sorte que le rôle économique de la femme soit beaucoup plus renforcer pour qu’elle soit davantage visible et qu’elle devienne une actrice incontournable du développement local », a déclaré le Coordonnateur de la fondation Konrad Adenauer Stiftung (Kas) au Bénin Mounirou Tchacondoh.

La rencontre a été animée par des experts et spécialistes sur différentes thématiques. Les thèmes abordées concernent les droits fonciers de la femmes, les dispositions juridiques et le processus de sécurisation des terres agricoles au Bénin, la séparation des dépenses familiales des dépenses de l’entreprise, l’accès au financement, le financement des chaînes de valeurs agricoles, la budgétisation et la tarification des produits et services et le développement.

Les communications ont permis des partages d’expériences riches et utiles entre participantes et experts. Une démarche profitable à tous, car, cela a permis à celles qui viennent de commencer de mieux grandir et à celles qui ont déjà des expériences de se renforcer davantage dans leur secteur d’activité.

Partenaire stratégique de la Kas dans la mobilisation des femmes, le coordonnateur de l’Association nationale des femmes agricultrices du Bénin (Anaf Bénin) Germain Dossou a salué les efforts de la Kas à l’endroit des femmes rurales pour un monde sans faim et un développement durable.

« La formation est d’une grande utilité pour vous toutes parce que ce sont des besoins. Et la Kas dans sa stratégie de renforcement de capacité des femmes touche toujours les points essentiels qui sont les vôtres pour que vos activités puissent prospérer. L’Anaf est donc, très joyeuse, d’accueillir ces genres de formation et nous remercions infiniment la Kas pour son appui permanent », s’est réjoui l’agroéconomiste.

Lancés par le Directeur de cabinet du maire de la ville Bohicon, Abel Gbètoénonmon, les travaux de l’atelier ont pris fin, ce vendredi, par une note de satisfaction.

« Je voudrais vous remercier, monsieur le Coordonnateur de l’Anaf pour ce partenariat stratégique qui permet de renforcer les capacités de nos mamans qui jouent un rôle essentiel dans la production agricole. Ce sont les piliers de l’économie locale, de l’économie familiale, de la sécurité alimentaire, du bien-être des familles et je voudrais les remercier pour tout ce qu’elles font pour le développement du Bénin », a souligné Mounirou Tchacondoh, pour saluer la disponibilité des participantes à répondre aussi massivement à l’appel de la Kas et pour remercier le Coordonnateur de l’Anaf pour son implication dans la réussite du séminaire.

