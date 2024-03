Très jeune, Théophile Joseph Lognoné se fixe pour objectif de créer sa propre entreprise d’horlogerie et projette d’être un détaillant de la marque Zenith. Il se dit en effet que, puisque des trains circulent désormais, les gens auront de plus en plus besoin d’avoir une appréhension précise du temps. K.Serkisoff & Co étaient des fournisseurs exclusifs des chemins de fer nationaux turcs depuis 1880. L’Empire ottoman avait signé un accord avec K.Serkisoff & Co en 1880.

Lorsqu’on prenait sa retraite des chemins de fer en Turquie, il était de tradition de donner à la personne une montre ferroviaire Serkisoff en cadeau. Si cette tradition n’existe certainement plus aujourd’hui, en 2008 les chemins de fer nationaux turcs célèbrèrent leur 150e anniversaire. Ils commandèrent 1 100 montres Serkisof pour leur personnel.

K.Serkisoff & Co est une société turque bien connue spécialisée dans la production et la vente de produits de luxe de haute qualité, notamment de montres et de bijoux. Le nom turc complet de K.Serkisoff Co est « K. Serkisof İstanbul Saatçilik ve Mücevherat A.Ş ».

Le « K » dans K.Serkisoff & Co signifie « Keçecizade », qui est un nom de famille turc important. La famille Keçecizade a une longue histoire dans l’industrie du luxe et est connue pour son expertise en matière d’horlogerie et de joaillerie. Par conséquent, le nom complet derrière le « K » est « Keçecizade ».

En effet, la famille Keçecizade est associée à plusieurs marques célèbres de produits de luxe. L’une des marques les plus remarquables associées à la famille est « Serkisof Demiryolu Saatleri » (Montres Serkisof Railroad). Cette marque a été fondée par Keçecizade Nureddin Pacha à la fin du XIXe siècle et s’est fait connaître grâce à ses montres de poche de haute qualité conçues spécifiquement pour les cheminots. La marque est devenue synonyme de précision et de fiabilité. De plus, la famille Keçecizade est connue pour son association avec la marque de bijoux de luxe « Keçecizade Mücevherat » (Bijoux Keçecizade). Keçecizade Mücevherat est réputée pour ses créations exquises, notamment des bijoux raffinés fabriqués avec des pierres précieuses et des métaux précieux de haute qualité. Serkisof Demiryolu Saatleri et Keçecizade Mücevherat sont devenues des marques de luxe turques emblématiques associées à l’héritage et au savoir-faire de la famille Keçecizade.

Les fondateurs de K.Serkisoff & Co, également connu sous le nom de Keçecizade Serkisof, étaient Keçecizade Nureddin Pacha et son frère Keçecizade İbrahim Pacha. Il s’agissait de membres éminents de la famille Keçecizade, qui avait une longue histoire dans l’industrie du luxe en Turquie. Keçecizade Nureddin Pacha et Keçecizade İbrahim Pacha ont fondé l’entreprise à la fin du 19ème siècle. Keçecizade Nureddin Pacha, en particulier, a joué un rôle important dans la création et le succès de l’entreprise. Il était connu pour son expertise en horlogerie et son dévouement à la production de montres de haute qualité. Ensemble, les frères ont jeté les bases de K.Serkisoff & Co, qui est devenue une marque renommée associée aux montres et bijoux de luxe en Turquie.

L’histoire et le savoir-faire de la famille restent partie intégrante du patrimoine de l’entreprise, soulignant leur engagement envers l’artisanat, l’élégance et les compétences horlogères de haute précision.

