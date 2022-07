Joseph Djogbénou échange avec Louis Vlavonou

Les présidents de la Cour constitutionnelle, 6e mandature et de l’Assemblée nationale, 8e législature ont eu une rencontre, lundi 11 juillet 2022, au cabinet du président de l’Assemblée.

Une trentaine de minutes. C’est la durée des échanges entre le président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Djogbénou et le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou.

« J’ai eu un convivial moment d’échange et de partage ce jour avec mon frère et ami, le professeur Joseph DJOGBÉNOU. En effet, le Président de la Cour Constitutionnelle a fait le déplacement de mon cabinet dans l’après-midi de ce lundi pour me soumettre quelques préoccupations », a indiqué le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, à l’issue de l’audience tenue dans l’après-midi du lundi 11 juillet.

Le président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Djogbénou est un ancien parlementaire. Il a été président de la Président de la commission des Lois de l’Administration et des Droits de l’Homme au cours de la septième législature avant d’être nommé en 2016, ministre garde des sceaux puis président de la Cour constitutionnelle, 6e mandature.

