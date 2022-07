Abimbola élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola a été élevé, mardi 26 juillet 2022, au rang de Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur de la France. Il a été décoré par son homologue Rima Abdul-Malak, à l’Ambassade de France à Cotonou.

Distinction pour le ministre du tourisme, de la culture et des arts. Jean Michel Abimbola a été fait Chevalier de la Légion d’honneur de la France.

« La distinction dont je fais l’objet aujourd’hui est la conséquence de ce regard qu’on a porté sur moi, sur mon parcours. Cela, non pas en tant que capitaine de vaisseau ou un quelconque chef, mais en tant qu’humble serviteur de l’Etat béninois auprès du ministère du tourisme, de la culture et des arts, l’un des piliers du Bénin révélé, un Bénin où s’écrit en ce moment l’une des plus belles pages de l’histoire culturelle », a déclaré Jean Michel Abimbola.

Il s’agit en effet, poursuit le ministre, de la consécration des efforts de tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré à l’heureux aboutissement du processus de restitution des biens intervenu le 10 novembre 2021 à la satisfaction de nos deux pays. Le ministre a exprimé ses remerciements à l’Ambassadeur Marc Vizy et à ses collaborateurs pour avoir contribué à cette reconnaissance.

Le ministre de la Culture a rendu hommage au président de la République française, Grand Maître de l’Ordre national, qui a bien voulu lui attribuer cette décoration.

« Aujourd’hui, partout en Afrique et par-delà, les mots ’’ exception culturelle ’’ résonnent pour désigner l’expérience en cours dans mon pays. (...). Que nous soyons les témoins de cette action est un privilège ; mais qu’on ait été l’un des acteurs est une chance extraordinaire, une grâce. Cette opportunité m’a été offerte par le Président Patrice TALON en me confiant la tête du ministère du tourisme, de la culture et des arts, ce portefeuille au cœur de l’action de son gouvernement », a indiqué le ministre de la Culture.

M. Abimbola a saisi l’occasion pour rendre aussi hommage au Chef de l’Etat béninois.

En juillet 2021, le ministre Abimbola avait été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national du Bénin. Pour lui, « être admis dans l’Ordre national de son pays est un événement exceptionnel. Mais être élevé au rang de Chevalier dans la prestigieuse Légion d’honneur de la République française constitue un honneur que l’on porte certes avec fierté, mais surtout avec double humilité ».

La Légion d’honneur est la plus haute distinction française. Elle est remise au nom du Chef de l’Etat afin de récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité. Elle comprend trois grades (chevalier, officier et commandeur), et deux dignités (grand officier et grand-croix).

A.Ayosso

28 juillet 2022 par ,