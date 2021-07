Je t’aime papa !

Mon histoire est triste. Elle ressemble pourtant à celle de milliers de jeunes comme moi, en fin d’études et la tête pleine de rêves. Ma vie bascula ce jour de malheur où mon père, mon soutien, mon idole disparu subitement suite à un accident de la circulation. Du jour au lendemain ma vie bascula dans l’extrême précarité. L’école aussi s’arrêta faute de moyens. Mon rêve de devenir avocate semblait s’évaporer. Un repas / jour était devenu du coup une quête. J’en étais là lorsque ma mère, rayonnante pour la première fois depuis la tragédie, m’annonça la bonne nouvelle.

Ton père, me dit-elle, avait contracté une assurance vie en catimini. L’assureur vient de m’informer que ta scolarité jusqu’à la fin de tes études est prise en compte. Il y aura aussi un capital que je vais toucher.

Ce fut la délivrance. J’aimai encore plus mon défunt père. Quel homme ! Quelle anticipation ! Quelle chance pour moi et quel bonheur pour nous !

🪶 OJS

7 juillet 2021 par