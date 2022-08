Japon appuie deux ONG béninoises avec 202 millions FCFA

Les Collèges d’Enseignement Général (CEG) Honton et Dadohoué dans la commune de Dogbo, département du Couffo et le CEG 1 de Glo-Djigbé dans l’Atlantique seront dotés bientôt d’infrastructures scolaires équipés grâce à l’appui du Japon. C’est dans le cadre de contrats signés avec deux Organisations Non Gouvernementale (ONG) béninoises.

L’ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa, a procédé à la signature de contrats avec l’ "ONG Nonvignon Daho’’ et l’ ’’Association des jeunes engagés pour un monde rural épanoui’’ vendredi 12 août 2022.

Le contrat signé avec l’ ’’ONG Nonvignon Daho’’ permettra aux Collèges d’Enseignement Général (CEG) Honton et Dadohoué de la commune de Dogbo de bénéficier chacun de quatre (4) salles de classe entièrement équipées et dotées d’un module de quatre (4) latrines et d’un (1) laboratoire. Ces infrastructures d’un coût global de 99 millions FCFA entendent « accompagner le gouvernement du Bénin et plus particulièrement les communes dans le processus d’amélioration de son système éducatif ». « Le gouvernement du Japon autorise la construction et l’équipement de ces classes, d’un laboratoire et des latrines. La réalisation de ce projet offrira de meilleures conditions aux élèves et enseignants de ces deux collèges », a indiqué Takahisa Tsugawa, ambassadeur du Japon près le Bénin.

« Chers généreux donateurs, nous osons vous assurer que votre donation ira tout droit aux potentiels bénéficiaires et que bon usage en sera fait », a indiqué au nom des établissements bénéficiaires, Eugenie Linsoussi Bossou, la Directrice du CEG Honton.

D’un coût global de 103 millions FCFA, le contrat signé avec l’ ’’Association des jeunes engagés pour un monde rural épanoui’’ permet au CEG1 Glo-Djigbé de bénéficier d’un module de sept (7) salles de classe équipées et dotées d’un (1) laboratoire et deux blocs de quatre (4) latrines.

« A travers votre engagement et vos initiatives, vous contribuez, par le biais de ce projet à impact direct sur les populations, à améliorer l’accès aux infrastructures éducatives », s’est réjoui Didier Houessou.

Pour le chef de la diplomatie nippone, les infrastructures seront réalisées dans un délai de six mois.

Le financement s’inscrit dans le cadre du programme « Aide aux projets locaux » du gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine.

