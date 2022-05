Un groupe revendique l’attaque de Monsey

Le groupe Jama’at Nusratul Islam Wal Muslimin (JNIM) a revendiqué l’attaque perpétrée dans la nuit du 25 au 26 avril 2022 au commissariat de Monsey, commune de Karimama au Bénin.

Une semaine après le drame, qui a occasionné la mort d’un policier, des blessés et de nombreux dégâts matériels au commissariat de Monsey, commune de Karimama, le groupe Jama’at Nusratul Islam Wal Muslimin (JNIM) a revendiqué l’attaque, selon des sources non officielles. C’est à travers un tweet en date du 02 mai 2022 que Menastream, un groupe conseil en recherche traitant des questions de sécurité et de conflits au Sahel a rendu public le message de revendication du groupe JNIM.

Selon la revendication, 15 fusils AKM, 2 pistolets, 100 chargeurs et une forte somme d’argent ont été emportés par l’organisation JNIM.

C’est la première fois qu’un groupe revendique les attaques perpétrées dans la zone frontalière du Bénin.

#Benin : In an unofficial audio, #JNIM claimed responsibility for the 26 April attack on a police station in Monsey (Karimama), #Alibori, saying it seized weapons and ammo (15 AKs, 2 handguns, about 100 AK mags, 2 ammo boxes, and a large sum of cash)

— MENASTREAM (@MENASTREAM) May 2, 2022