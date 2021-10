Incinération des 2,5 t de cocaïne saisies à Ekpè

Les “2240 plaquettes de cocaïne” estimées à 2,5 tonnes saisies à Ekpè ont été détruites ce vendredi 08 octobre 2021.

Les deux tonnes et demie de cocaïne découvertes dans un entrepôt à Ekpè sont passées à la destruction le vendredi 08 octobre 2021.

Quatorze (14) personnes ont été arrêtées à la suite de la saisie de la cocaïne. Poursuivis pour « trafic de drogue international à hauts risques, blanchiment et tentative de corruption », les mis en cause sont en détention à la prison civile d’Akpro-Missérété.

Elles ont été présentées d’abord au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

