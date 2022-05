Carlos Bossouvi fit le trajet Cotonou- Lyon à Vélo

En 45 étapes, Carlos Bossouvi, a parcouru plus de 6473 km avec pour mission, la collecte de 6473 euros pour l’association Jar’nati. Parti de Cotonou le dimanche 10 août 2014, ce jeune cycliste a rallié la ville de Jarcieu (France) à vélo. Il est arrivé à sa destination le 15 novembre 2014. De retour à Cotonou, le 27 décembre dernier il fait le point.



Cotonou (Bénin) - Jarcieu (France), 6473 km parcourus à vélo. Carlos Bossouvi a pris cette décision après avoir fustigé les lourdeurs administratives qui ont bloqué à la douane béninoise un camion de l’association Jar’nati qui acheminait du matériel scolaire aux populations de Natitingou dans le Nord du Bénin. Parti de Cotonou le dimanche 10 août 2014, le cycliste béninois arrive à Jarcieu en France le 15 novembre après avoir parcouru environ 6500 km en 97 jours « Je veux contribuer en allant à vélo jusqu’à Jarcieu (France), qui est le siège de l’Association JAR’NATI.

Ce trajet de plus de 6.473 km est ma façon de reconnaître leur travail et montrer que nous, Béninois, souhaitons encourager la solidarité internationale » a laissé entendre M. Bossouvi avant son départ de Cotonou.L’objectif est de récolter 6.473 euros pour soutenir les actions humanitaires de l’association Jar’nati au Nord du Bénin. Cette somme correspond au nombre de kilomètres qui séparent le Bénin de Jarcieu (ville française qui abrite le siège de Jar’nati).



M. Bossouvi a Traversé une partie de l’Afrique de l’Ouest à vélo en soixante jours environ. Il a parcouru chaque jour une distance d’environ 120 kilomètres avec un jour ou deux de repos tous les quatre jours. Pour atteindre sa destination, il a traversé à vélo le Bénin, le Burkina Faso, le sud du Mali, la Mauritanie, le Maroc puis la France après une traversée de la mer Méditerranée en ferry.



"Le moment le plus dur, c’était la traversée de la Mauritanie, avoue-t-il. Beaucoup de sable, de chaleur. La solitude aussi était difficile à gérer, mais les rencontres que j’ai pu faire, les commentaires que j’ai reçu sur Facebook… tout ça m’a beaucoup aidé."

« Arrivé à destination le 15 novembre 2014, j’ai été reçu comme un héros par Son Excellence Monsieur Jules-Armand Aniambossou, ambassadeur du Bénin en France ».a-t-il rappelé. Il a été également reçu avec grâce à l’Elysée par Mme LE GAL, conseillère du Président pour l’Afrique.



À son arrivée à Jarcieu, Carlos Bossouvi a collecté 5.867 euros (d’ailleurs la collecte continue). Et ses supporters sont là : « L’accueil que j’ai reçu à Jarcieu était incroyable. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait tant de monde ! J’étais content, confie le jeune sportif. Je ne m’étais pas imaginé parvenir à cette étape. » A-t-il souligné cet après-midi sur la radio nationale du

Bénin (Ortb).

Selon le site web www.helloasso.com, le portail numérique destiné à l’action sociale de Carlos Bossouvi, à ce jour 6032 euros ont été récoltés sur un montant 15000 euros visé. Il est encore possible de faire des dons durant les 27 prochains jours.