A la date du 9 mai 2020, le Bénin a enregistré 319 cas confirmés de Covid-19 avec 255 personnes sous traitement, 62 guéries et 02 décès. Invité de Frissons Radio, ce lundi 11 mai 2020, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a fait le point de la situation de la pandémie au Bénin.

Le gouvernement a débuté le dépistage de masse des groupes cibles notamment les enseignants et les agents de santé ; ce qui explique l’augmentation substantielle du nombre de cas ces derniers jours. Sur la période allant du 3 au 9 mai 2020, ont été réalisés 11573 tests de PCR et 11235 Tests de Diagnostic Rapide (TDR).

Selon le ministre de la santé, les cas positifs proviennent de la zone du cordon sanitaire levé ce lundi 11 mai 2020. « Les chiffres reflètent exactement ce que nous avons comme résultats des tests de diagnostic que nous réalisons, donc il n’y a aucune manipulation de chiffres », a-t-il déclaré.

Benjamin Hounkpatin ajoute que « le gouvernement n’a rien à cacher ».

‹‹ Nous allons devoir vivre avec le Covid-19 ››

En ce qui concerne, la reprise des classes, il s’agit selon lui d’un choix qu’assume le gouvernement. « (...) Aujourd’hui, il est évident que nous allons devoir vivre avec le Covid-19, qu’on ne veuille ou pas, c’est la triste réalité qui s’impose à nous aujourd’hui. (...) Il faut que progressivement nous revenions à une vie plus au moins normale tout en respectant les règles de distanciation physique et les autres gestes barrières ».

A l’en croire, avec la stratégie du dépistage massif et de traitement, « nous n’avons absolument rien à craindre ».

Le ministre de la santé souligne que les prévisions ne sont pas alarmistes. « Nous tournons autour de 1% à 1, 7% par rapport à tout l’effectif que nous dépistons », soutient-il.

Pour le dépistage massif, le gouvernement a privilégié le personnel sanitaire, quelques agents des forces de sécurité, mais aussi les enseignants dans la perspective de la reprise des cours.

Le coût du dépistage n’est pas moins de 50.000 FCFA, voire 60.000 FCFA selon le ministre de la santé.

Environ 50.000 enseignants vont être dépistés et 02 millions de masques seront distribués gratuitement dans les écoles et universités publiques. La distribution va se poursuivre lors des examens de fin d’année.

Se prononçant sur l’audio ayant circulé sur les réseaux sociaux faisant part des kits de dépistage infectés, le ministre Hounkpatin affirme que « le gouvernement du Bénin est un gouvernement responsable ». Pour lui, l’auteur de l’audio ne sait pas de quoi il parle.

Le professeur rassure qu’il n’y a aucun doute sur la qualité des tests qui sont utilisés pour faire le diagnostic du Covid-19 au Bénin. « Nous nous évertuons, pour tous les tests utilisés de nous assurer de la fiabilité », a-t-il certifié.

Le Bénin compte désormais six laboratoires opérationnels à savoir : le Laboratoire national des fièvres hémorragiques virales à Cotonou, celui du CNHU rendu fonctionnel, de Pobè, de Parakou, d’Allada et de Lokossa.

Le gouvernement envisage dans les prochains jours, un laboratoire au moins par département.

En cas de suspicion dans une école, le dépistage mis en place au niveau de toutes les zones sanitaires du pays sera déployé automatiquement.

Dans la gestion de cette crise sanitaire, Benjamin Hounkpatin note un accompagnent du chef de l’Etat, Patrice Talon et de tout le gouvernement. « Au Bénin, nous avons vraiment bénéficié de l’accompagnement du Chef de l’Etat, il est vraiment le pilier autour duquel s’est bâti toute la stratégie que nous avons développé jusque-là. Je me suis senti très bien accompagné par l’ensemble du gouvernement. C’est une expérience que je considère comme positive », a-t-il affirmé.

