« Il faut que nos deux pays travaillent plus ensemble », Romuald Wadagni

Grand invité de l’Économie dans l’émission Eco d’ici, Eco d’ailleurs en partenariat avec Jeune Afrique ce samedi 11 juin 2022 Romuald Wadagni, ministre d’Etat, Chargé de l’Economie et des Finances s’est prononcé sur les relations commerciales Bénin- Nigéria.

Le trafic commercial entre le Bénin et le Nigéria a été bloqué pendant plusieurs mois pour cause de fermeture de la frontière ( Abuja a fermé ses frontières de août 2019- décembre 2020). A la question de savoir quel enseignement tiré de cette crise, le ministre Wadagni répond : « Il faut que nos deux pays travaillent plus ensemble ».

Sur les trente dernières années, poursuit-il, les tensions ont été nombreuses. Le ministre Wadagni rappelle que les deux chefs d’État se sont vus, un groupe de travail a été mis en place et un certain nombre d’actions entreprises, au niveau diplomatique, douanier et purement économique.

Selon lui, l’idée de la nouvelle dynamique de collaboration avec le Nigeria est simple : faire en sorte que le produit qui arrive au port de Cotonou pour le Nigeria puisse faire toutes les formalités sur place afin de fluidifier les relations commerciales.

« Quand on parle contrebande, on parle du riz qui traverse la frontière vers le Nigeria, mais 80% de l’essence vendue au Bénin vient illégalement du Nigeria. La réalité est que les deux pays ont conscience qu’il faut agir différemment », a-t-il ajouté.

A.Ayosso

11 juin 2022 par