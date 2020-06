Ignace Sossou remercie tous ses soutiens

Le journaliste Ignace Sossou a été libéré de la prison civile de Cotonou ce mercredi 24 juin 2020. Heureux de retrouver sa famille, il a remercié la presse béninoise, internationale et tous ses soutiens.

« Je vous remercie d’être venus, je remercie toutes les organisations de journalistes et tous les internautes qui se sont mobilisés pour réclamer ma libération. Aujourd’hui, je suis un homme libre. Franchement, je vous remercie très sincèrement pour tout », a-t-il déclaré.

Après six mois de détention, le journaliste Ignace Sossou est content de retrouver sa famille, ses proches et ses collaborateurs.

Condamné en première instance, le 24 décembre 2019, à 18 mois de prison ferme, pour avoir relayé sur ses réseaux sociaux les propos tenus par le procureur de la République du Bénin lors d’un séminaire de formation organisé par CFI à Cotonou, Ignace Sossou n’a pas voulu se prononcer sur l’affaire.

« On aura le temps de revenir dessus. Pour le moment, l’affaire est toujours en justice et je ne peux pas me permettre de me prononcer », a-t-il affirmé.

Au terme de son procès en appel, le 19 mai dernier, la peine de Ignace Sossou a été réduite à 12 mois de prison dont 6 fermes.

