15 personnes interpellées dans le dossier Tiens

On en sait un peu plus sur l’identité des personnes arrêtées dans l’affaire Tiens DS Com. Selon une publication de Le Potentiel, ils sont au nombre de 15 dont l’épouse du directeur général, Evrard Sossoukpè recherché par la police.

Liste des personnes arrêtées

1-Marthe AGUIA-DAHO, épouse du DG Tiens DS Com

2-Roberta Cornelia SANNI

3-Kodjovi ADOHOUN

4-Mathias AGBONDOSSOSSI

5-Kouassi Casimir AIMAHOUN

6-Mariette Elsie GNACADJA

7-Yao David TETEVI

8-Elisée GOUDJO

9-Adjouavi Chantal AGASSOU

10-Amissan ECLOU

11-Antonio Serge DATO

12-Ichola Achimi TAIROU

13-Harold Avner ATINDEHOU

14-Codjo Ferdinand AGBEMAVO

15-Claude Alain ALANTANNOU

Ces personnes sont tous poursuivies pour des faits d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et de fausses attestations. Elles seront fixées sur leur sort devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

29 juillet 2022 par ,