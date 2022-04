Huissiers de justice d’Afrique et d’Europe en session à Cotonou

Les 6ème Rencontres Afrique-Europe des huissiers de Justice auront lieu à Cotonou du 22 au 25 mai prochain. Dans ce cadre, une délégation de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Bénin a été reçue, ce mercredi 20 avril 2022, par Joseph Djogbénou, président de la Cour constitutionnelle.

« Rôle de l’huissier de justice à l’ère de la digitalisation », c’est le thème retenu pour les 6ème Rencontres Afrique-Europe des huissiers de Justice organisées sous l’égide de l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ).

Selon le président du bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Bénin, Me Charles Coovi, la rencontre sera une occasion de partage d’expériences et de meilleures pratiques, d’établir des relations entre les continents africain et européen en vue de l’harmonisation de la profession d’huissier de justice et des procédures civiles d’exécution sur le plan mondial.

