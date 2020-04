Le ministre de la santé a dans un message en date du mercredi 08 avril 2020 remercié le personnel médical et paramédical qui intervient dans cette lutte conte le Covid-19.

Benjamin Hounkpatin invite les professionnels de la santé à plus d’attention face aux symptômes du Covid-19.

La pandémie du coronavirus a touché plus de 190 pays dont le Bénin avec 26 cas confirmés, 05 guéris et 01 décès. Le ministre de la santé exprime sa reconnaissance au personnel médical et paramédical pour les efforts qu’il fournit au service et aux côtés de la population, dans cette lutte contre le Covid-19.

« Je l’encourage dans la tâche difficile qu’il mène pour notre salut, de jour comme de nuit au front d’une lutte sans merci contre la maladie. A vous tous, braves femmes et hommes, je renouvelle mes remerciements et mon soutien dans ce combat risqué contre un ennemi vicieux, mortel et invisible à l’œil nu. Un combat que vous menez sans désemparer, conscients de votre responsabilité », a-t-il affirmé.

Le ministre invite aussi les professionnels de la santé « à davantage d’attention aux manifestations de la maladie, notamment ses symptômes, ses complications ainsi que ses modes de transmission sans oublier surtout les mesures permettant de l’éviter afin de contribuer efficacement, au-delà des soins à la sensibilisation de votre entourage ».

Les professionnels de la santé sont tenus de s’informer auprès des sources fiables telles que l’OMS, l’UNICEF et à partir des notes d’information émanant du gouvernement et du ministère de la santé en particulier.

« La délicatesse de votre rôle m’amène à vous demander instamment de vous méfier des fausses informations et des idées reçues qui circulent par la bouche-à-oreille ou sur internet », confie le ministre de la santé.

Le respect des mesures de prévention et de protection permet d’après Prof. Hounkpatin d’assurer « leur sécurité et celle des patients, ainsi que de la population dans son ensemble et freine la propagation de la maladie ».

« Le gouvernement est à vos côtés dans la gestion de cette crise sanitaire inédite qu’il a pris la mesure de la situation et s’est préparé à y faire faire face efficacement », rassure-t-il.

Le ministre de la santé a également eu une pensée aux familles endeuillées. Il exhorte les personnes confirmées positives du Covid-19, au respect strict des règles à eux prescrites par les professionnels et leur souhaite un prompt rétablissement.

Akpédjé AYOSSO

