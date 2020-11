Hermann Nagalo fait le point du Salon des Banques et PME

La 6ème édition du Salon des Banques et PME de l’UEMOA s’est tenue à Cotonou du 05 au 08 novembre 2020. Invité du Club de l’Economiste mercredi 11 novembre 2020, le secrétaire permanent du Salon des Banques et PME de l’UEMOA a fait le point du salon depuis la première édition en 2015. Hermann Nagalo a aussi abordé avec les professionnels des médias plusieurs questions relatives à la promotion des entreprises dans l’espace communautaire.

Le Salon des Banques et Petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une rencontre de partage annuelle qui réunit les investisseurs, les dirigeants d’entreprises de l’espace communautaire.

Selon le secrétaire permanent du Salon des Banques et PME de l’Union, la première édition a été lancée en 2015 à Ouagadougou (Burkina-Faso) après la tenue durant trois ans des trophées des Banques et établissements financiers des PME. Elles visaient à donner la perception des PME sur l’accompagnement des banques.

Les organisateurs ont jugé bon d’associer l’accès aux marchés, l’internationalisation, la bonne gouvernance et d’autres questions ; d’où le Salon des Banques et PME de l’UEMOA. La particularité du Salon est son caractère annuel et tournant dans les États membres de l’Union.

« Lorsque nous avons fait le point global, nous nous sommes rendus compte qu’en six éditions nous avons eu plus de 12.000 participants au Salon, 1250 B to B, 7 formations de haut niveau pour les managers, 72 panels et plus d’une certaine de recommandations », a indiqué M. Hermann Nagalo. A cela s’ajoutent les trophées décernés aux meilleurs managers et PME.

Une 6é édition réussie

La 6e édition s’est tenue à Cotonou sous le thème : « Commerce intracommunautaire et compétitivité des PME dans l’UEMOA dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (Covid 19) ». A en croire le secrétaire permanent, malgré le contexte du Covid-19, plusieurs PME ont pris part à l’édition 2020. La rencontre a permis aux PME d’échanger autour de leurs préoccupations. Ces dernières ont également tissé des partenariats avec des homologues de l’espace communautaire.

L’innovation de cette édition est l’organisation des campus dans plusieurs pays de la sous-région. « Nous avons pu noter 75 stands physiques (…) plus de 278 participants physiques sur les différents campus », a indiqué l’économiste Nagalo. Aussi, le salon a-t-il enregistré un important nombre de participants en ligne.

« Nous avons pu constater qu’aujourd’hui tous les pays sont en phase d’aller vers le consommons local, le développement endogène et la prise en compte des PME dans la commande publique », a ajouté le secrétaire permanent.

Face au taux de mortalité très élevée des PME, il s’est réjoui des efforts des dirigeants dans la mise en place des fonds nationaux pour accompagner les entreprises.

Au terme du Salon, des recommandations ont été formulées pour améliorer l’accès aux financements des PME. Elles sont adressées aux chefs d’Etat, aux institutions communautaires et PME et aux institutions de financement.

A cette 6e édition, souligne l’invité du Club de l’Economiste, « les PME ont pu découvrir les mécanismes de financement pour ce qui concerne particulièrement l’agriculture familial, l’agro business et l’économie sociale ».

La 7e édition prévue pour novembre 2021

Satisfait de ce qui a été fait, le secrétaire permanent a annoncé la prochaine édition du Salon des Banques et PME de l’UEMOA. Elle se tiendra du 04 au 06 novembre 2021 dans l’un des pays de l’Union. Une évaluation des six éditions sera faite afin de proposer un meilleur format qui prend en compte les préoccupations des PME de l’espace UEMOA.

« J’interpelle toujours les PME à plus de dialogue et aux banques d’avoir une meilleure écoute des PME », a déclaré M. Hermann Nagalo.

Présent à cette rencontre d’échange avec les journalistes, le point focal Bénin du Salon des Banques et PME de l’UEMOA, Mozart Hounsou, a rassuré les entreprises de leur accompagnement au niveau national.

Le secrétaire permanent du Salon des Banques et PME a remercié les autorités béninoises et le Fonds africain de garantie et de coopération économique qui a présidé les travaux. Il a également remercié M. Léonard Dossou qui a assuré la communication de ce Salon.

Promoteur de l’Agence Chez Vous et du Journal l’Economiste, il a reçu le prix du meilleur manager de PME dans l’UEMOA lors de la 6e édition du Salon des banques et PME.

