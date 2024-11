Gros et Métis offrent un spectacle délirant à Cotonou

Les deux jeunes humoristes béninois, Gros et Métis, ont offert un spectacle délirant au public de Cotonou ce samedi 23 novembre 2024. C’était à l’occasion du 2e volet du spectacle appelé ‘’Attentat du rire’’.

Après le succès du premier volet qui a triomphé à Parakou l’an dernier, Gros et Métis descendent à Cotonou pour le second volet de leur spectacle dénommé ‘’Attentat de rire’’. Ils ont tenu en haleine le public de Cotonou ce samedi 23 novembre 2024.

Ce duo de jeunes humoristes très connus pour leur complicité et leur humour très incisif ont captivé le public à travers une série de sketchs percutants inspirés de la vie quotidienne des Béninois.

A l’entame, c’est les humoristes Moustycuis, Hermano Premier, Garibaldi, Venance Jappe et Pacheco qui ont préparé l’ambiance de la soirée avec des numéros variés. Plusieurs autres artistes comédiens ont rehaussé l’évènement de leur présence. On distingue parmi eux, Elifaz, Tranquillin, Axel Merryl, Diana Nama, Président Djangoun et Kromosome, venus tous soutenir le duo.

Ce 2e volet de ‘’Attentat du rire’’ témoigne une fois encore de la richesse des industries culturelles et créatives béninoises.

Le public après le rendez-vous de Cotonou, attend impatiemment le prochain volet.

